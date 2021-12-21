Себорея шкіри голови: як розпізнати й усунути?

Це серйозне захворювання, що вимагає негайного лікування, тому потрібно знати, що робити насамперед.

Несподівано почало жирніти волосся, а на плечах з'явився білий "сніг"? Мабуть, у вас лупа… чи себорея? В Інтернеті можна знайти різні статті, в яких між лупою та себорями автори ставлять знак рівності, що категорично неправильно.

Що являє собою себорея, якою вона буває і чому з'являється, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ СЕБОРЕЯ?

Себорея шкіри голови — це хронічне захворювання запального характеру. Причиною його розвитку є порушення роботи сальних залоз та зміна хімічного складу шкірного сала (себуму).

Існує три види себореї:

жирна (густа та рідка);

суха;

змішана.

У разі жирної себореї спостерігається посилений відтік себуму. Це свідчить про те, що сальні залози працюють в активному режимі, в результаті чого волосся миттєво жирніє. У разі густої ​​форми жирної себореї ороговілі лусочки шкіри, змішуючись зі шкірним салом, застигають на роговому шарі у вигляді невеликих пластів (кірки) — утворюється жирна лупа. Шкіра голови ущільнюється, волосся стає жорсткішим, переважно — біля коренів. У разі рідкої форми жирної себореї волосся набуває "вологого" ефекту, буквально протягом декількох годин воно склеюється в пасмі. Також утворюється лупа, але вона простіше "відлущується", ніж у разі густої ​​форми жирної себореї.

Суха себорея виникає за недостатнього синтезу себуму, коли на роговому шарі майже відсутні ліпіди. Насправді сальні залози продовжують виробляти сальний секрет як завжди, але його консистенція стає густішою. Це ускладнює процес його виділення із проток сальних залоз. У разі сухої себореї епідерміс стає сухим, з'являється дискомфортне відчуття стягнутості, утворюється суха лупа. Що стосується лупи, то вона легко обсипається, на відміну від жирної.

Змішана себорея характеризується проявом симптомів сухої себореї на шкірі голови, а жирної — у зоні обличчя.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СЕБОРЕЇ

І жирна, і суха себорея розвиваються на тлі збільшення кількості дріжджоподібних грибків Pityrosporum ovale/Malassezia Furfur. Ці гриби присутні на шкірі завжди, перебуваючи переважно біля сальних залоз. Вони використовують секрет своєї діяльності, тобто себум, підтримки своєї життєдіяльності.

Коли відбувається порушення роботи сальних залоз та ослаблення бар'єрної функції шкіри (захисної), грибки починають активно розмножуватися. Їхня кількість у середньому збільшується в 2-3 рази.

Що до цього призводить? Існує кілька причин:

сильний стрес;

зміна гормонального балансу (підлітковий вік, клімакс, вагітність);

порушення роботи ендокринної системи;

ослаблення імунної системи (перенесення імунних захворювань);

серйозні захворювання внутрішніх органів (зокрема патології);

генетична схильність;

дефіцит вітамінів та мікроелементів;

похибки у харчуванні (зловживання жирними, гострими стравами, алкоголем, газуванням);

неправильний чи нерегулярний догляд за шкірою голови.

СИМПТОМИ СЕБОРЕЇ

Як правило, себорея проявляється свербінням, наявністю лупи та непрохідного почуття дискомфорту. Проте є й характерні кожному за виду симптоми.

Жирна себорея дається взнаки підвищеною жирністю і жорсткістю волосся, формуванням затверділої кірки на роговому шарі, сильним свербінням, запаленням сальних залоз, посиленим випаданням волосся.

Про формування сухої себореї свідчить стягнутість рогового шару, ламкість і сухість волосся, поява мікротріщин, специфічних червоних плям (себореїдів), сухої "сипкої" лупи, сильної сверблячки.

У разі змішаної форми себореї спостерігається:

підвищена жирність шкіри обличчя (особливо — у Т-зоні: лоб, ніс, підборіддя);

наявність осередкових запалень;

розвиток вугрової хвороби;

сухість та ламкість волосся;

поява сухої лупи, сверблячки.

ЯК ЛІКУВАТИ СЕБОРЕЮ

Щоб вилікувати себорею, необхідно звернутися за допомогою до дерматолога. Усунути це захворювання самостійно неможливо, як, власне, і діагностувати. Нерідко її плутають із лупою, яка є симптомом себореї. Також необхідно розуміти, що причина виникнення і себореї, і лупи може ховатися значно глибше у розвитку серйозних внутрішніх захворювань. Що можна зробити у домашніх умовах?

По-перше, потрібно регулярно і правильно доглядати шкіру голови, використовуючи лікувальний шампунь. Бажаними компонентами такого засобу є: кетоконазол, сульфід селену, пірітіон цинку, сірка, березовий дьоготь, екстракт череди, полину, звіробою, ромашки, чистотілу, алое вера, д-пантенол, олія чайного дерева, м'яти або розмарину, саліцилова і молочна кислоти, вітаміни А, В5, З, Е, РР. Очищати шкіру голови дозволяється трохи теплою водою, делікатно її масажуючи. Чудово, якщо на додачу до шампуню ви використовуватиме заспокійливий лосьйон або спрей.

По-друге, є сенс переглянути раціон харчування. На сьогодні дерматологи не мають єдиної думки з цього приводу. Деякі фахівці вважають, що харчування жодним чином не впливає на розвиток та перебіг себореї. Я ж раджу обмежити вживання солодощів, фастфуду, пряних, гострих, смажених страв, газованих та алкогольних напоїв. Віддавайте перевагу свіжим овочам, фруктам, зелені, дієтичним сортам м'яса, морепродуктам, компотам із сухофруктів, вітамінним смузі. Особливо якщо йдеться про виникнення себореї на тлі розладу травного тракту.

По-третє, намагайтеся не чіпати шкіру голови руками, не здирати з її поверхні затверділі кірки (виникають у разі жирної себореї). Це може призвести до появи мікротравми з подальшим інфікуванням.

По-четверте, обмежте перебування на сонці. УФ-промені можуть посилювати перебіг захворювання. Себорея - це серйозне захворювання, що потребує негайного лікування. Шампуні, лосьйони, спреї допоможуть прибрати лише зовнішні симптоми дерматиту. Вирішити проблему можна за допомогою системної терапії. Вона включає приймання вітамінних комплексів та/або протизапальних препаратів, використання гормональних лікарських засобів для зовнішнього або внутрішнього застосування, проведення фізіотерапевтичних процедур (дарсонвалізація, мезотерапія, кріомасаж). Змішана себорея важко піддається лікуванню, тому з появою перших симптомів цього захворювання, раджу негайно звернутися по допомогу до лікаря.

І ще один важливий момент — не звинувачуйте себе в появі білого "снігу" на плечах. До того ж себорея лікується дуже успішно. Вона із вами не назавжди.

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