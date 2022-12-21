Сироватка для обличчя: чи чекати на "магію"

Сьогодні багато косметологів і б'юті-блогерів рекомендують використовувати сироватки для догляду за обличчям, оскільки вони нібито мають "чарівний" ефект. Забігаючи наперед, скажу, що частка правди в цьому є – але лише за умови, якщо сироватку правильно підібрати та застосовувати. А це непросто.

Кому справді потрібна сироватка і як її використовувати, щоб досягти бажаного результату, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

ВИДИ СИРОВАТОК І ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Сироватка для обличчя (серум/serum) – це спеціальний косметичний засіб рідкої консистенції, який призначається для додаткового догляду за епідермісом.

Склад сироватки – це суміш активних речовин, концентрація яких у 8-10 разів вища, ніж у будь-якому іншому косметичному засобі. За структурою вона може бути рідка, гелеподібна, масляниста.

Існують кілька різновидів сироваток:

зволожувальні;

антивікові;

антиоксидантні;

оновлювальні (регенерувальні);

відбілювальні (для боротьби з пігментацією);

себорегулювальбні;

ліфтингові;

для боротьби з вільними радикалами, акне;

на основі вітамінних комплексів тощо.

Зазвичай сироватки для обличчя – це засоби вузькоспрямованої дії. Тому підбирати їх необхідно не навмання, а беручи до уваги проблему, яку ви хочете вирішити. Якщо у вас не проблемна шкіра, використовувати її не обов'язково.

Застосування сироватки рекомендується в разі сухого, зневодненого, зів'ялого епідермісу, підвищеній активності сальних залоз, акне, висипу вугрів, появі ознак фотостаріння, наявності дрібних зморшок. Також сироватку можна використовувати в разі підвищеної чутливості шкіри, але за умови, якщо буде правильно підібране дозування засобу, інакше шкіра відреагує сильним запаленням.

Для досягнення максимальної ефективності сироватки застосовуються курсами 1-4 рази на рік. Один курс триває від 2 тижнів до 2 місяців. Якщо мета – усунення зморшок або в'ялість шкіри, курс може тривати від 2 до 3 місяців. Потім необхідно зробити невелику перерву, а краще замінити одну сироватку іншою.

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

Після того, як ви обрали сироватку, виходячи з ваших потреб, можна розпочинати її використання. На попередньо очищену та тонізовану шкіру нанесіть 2-3 краплі засобу та ніжними масажними рухами розподіліть його по всій поверхні обличчя. Робити це необхідно вранці та ввечері.

Для посилення ефекту на ту чи іншу проблемну зону можна додатково нанести 1-2 краплі сироватки. Але є й спеціальні сироватки для локального застосування, наприклад, для зони навколо очей.

Через 3-4 хвилини, коли засіб вбереться, нанесіть крем на шкіру. Бажано, щоб він був із тієї ж косметичної лінії, що й сироватка. По-перше, він адаптований для застосування в парі із сироваткою та спрямований на посилення її ефекту. По-друге, він зміцнить гідроліпідну мантію вашої шкіри, захистить її від зовнішніх подразників і не дозволить активним компонентам сироватки випаруватися. Використовувати будь-який крем, який буде напохваті, не можна. Передбачити, якою буде реакція після змішування засобів, дуже складно. Щонайменше може з'явитися алергія або специфічний висип.

Але якщо ви використовуєте сироватку у вигляді емульсії, після її нанесення можна застосовувати додатковий кремовий засіб. Такі самостійні сироватки створюють на шкірі потужний ліпідний захисний бар'єр, оскільки в них містяться ліпіди. Наприклад, самостійно наноситься сироватка, виготовлена на основі гіалуронової кислоти різної молекулярної маси. А ось гелеподібні сироватки завжди потрібно закривати кремом.

КОРИСТЬ СИРОВАТКИ І СКЛАД

В разі правильного застосування сироватки з гарним складом можна значно поліпшити стан шкіри, а саме:

усунути сухість;

нормалізувати баланс вологи;

повернути шкірі пружність та еластичність (завдяки активізації вироблення колагену та еластину);

відрегулювати мікроциркуляцію та регенерацію клітин;

зняти запалення та подразнення шкіри;

нормалізувати вироблення шкірного сала;

надати судинозміцнювальну та антиоксидантну дію;

зменшити гіперпігментацію;

усунути сліди після акне або вугрового висипу;

згладити неглибокі зморшки і запобігти появі нових;

захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання.

Важлива роль у виконанні цих завдань залежить і від складу сироватки. Вона не має містити синтетичні компоненти –лише натуральні речовини. До переліку бажаних компонентів входять вітаміни В, С, Е, пептиди, цераміди, гліцерин, ретинол, флоретин, ферулова, аскорбінова, гліколева, AHA-, BHA-кислоти, екстракт троянди, алое вера, прополісу, півонії, водоростей, зеленого чаю, ціатеї, льон, кореня солодки, лактобактерій, гіалуронова кислота (високомолекулярна, фрагментована, інкапсульована). Зазвичай у складі однієї сироватки міститься від 2 до 4 компонентів з високою концентрацією.

Сироватки – це доступні та досить ефективні засоби для додаткового догляду за шкірою обличчя. Однак перед їхнім використанням я все ж таки рекомендую проконсультуватися з косметологом.

Він допоможе вам підібрати максимально ефективний засіб для вирішення вашої проблеми. А також, за потреби, запропонує вам кілька сироваток, які ви зможете чергувати для досягнення найкращого результату.

Якщо ви не впевнені у правильності та необхідності обраної сироватки, не поспішайте експериментувати, щоб не нашкодити своїй шкірі.

Любіть себе і правильно доглядайте за своєю шкірою!

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