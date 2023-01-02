Скраб чи пілінг: що вибрати та який ефект вони мають

Ці засоби можуть бути дуже хорошим доглядом, але перед застосуванням потрібно знати всі тонкощі щодо застосування.

Скраб і пілінг – це популярні косметичні засоби, які використовуються для усунення відмерлих клітин (лусочок) з рогового шару епідермісу. Попри те, що обидва засоби призначаються для виконання одного і того ж завдання, вони трохи відрізняються один від одного.

Навіщо позбавлятися ороговілих клітин і кому чим користуватися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерелогиня Ганна Кравчук.

Що таке ексфоліація і чому це важливо

Наша шкіра – це великий орган, який не тільки дихає і видозміняться з віком, а й регулярно оновлюється. До 25-30 років раз на 21-28 днів старі клітини відмирають, а на зміну їм приходять нові. Згодом цей процес уповільнюється, і оновлення клітин відбувається приблизно раз на 35-45 днів. Крім віку, на швидкість відновлення (ексфоліації) клітин може впливати генетичний фактор, кліматичні умови, робота сальних залоз.

Чому вас взагалі має хвилювати цей процес?

Річ у тім, що від нього залежить стан вашої шкіри: її колір, ширина пор, наявність або відсутність чорних крапок. Також ексфоліація прискорює регенераційні процеси, регулює відтік шкірного сала та насичує шкіру киснем. Окрім того, ороговілі клітини мають здатність накопичуватися на епідермісі, змішуючись зі шкірним жиром. Це ускладнює транспортування корисних косметичних речовин у глибокі шари шкіри.

Що таке скраб

Скраб – це кремоподібний або гелеподібний продукт, який сприяє швидкому очищенню шкіри від ороговілих клітин. Зазвичай основним інгредієнтом скрабу є абразивні частки. Це можуть бути подрібнені кісточки ягід, подрібнена шкаралупа горіхів, крихти кавових зерен, тростинний цукор, кристали солі. Коли ви наносите скраб на обличчя, саме ці абразивні частинки "подряпують" з її поверхні відмерлі клітини. У разі неправильного виконання процедури можна пошкодити живі клітини.

Скраби з полімерними гранулами або восковими кульками працюють делікатніше, не травмуючи поверхню шкіри. Також у скрабах можуть бути присутні натуральні олії, фруктові кислоти, екстракти рослин, квітів, глина. Підбирати засіб для скрабування необхідно за типом шкіри та з урахуванням її стану на момент проведення процедури.

Що таке пілінг

Пілінг – це косметичний продукт, який, як і скраб, допомагає усунути лусочки з рогового шару шкіри. Основу таких засобів, як правило, складають АНА- та ВНА-кислоти, нейлонові кульки, кульки з целюлози, ферменти (папаїн). Серед допоміжних інгредієнтів можна побачити натуральні олії, екстракти рослин, вітаміни, пептиди, д-пантенол.

Як працює пілінг

Весь секрет – у кислотах. Вони розчиняють шкірне сало і руйнують зв'язки між клітинами, внаслідок чого лусочки безболісно відлущуються. Пілінги бувають лазерні, механічні, ультразвукові, хімічні, ферментні (ензимні), вакуумні. Хімічні у своєю чергою діляться ще на поверхневі, серединні та глибокі. У домашніх умовах можна провести поверхневий хімічний пілінг.

Пілінг, як і скраб, підбирається строго на кшталт шкіри. Видів пілінгів є чимало. Тому відразу хочу наголосити, що пілінг-гомаж підходить будь-яким типам шкіри. Це саме стосується і масок-пілінгів. Як правило, вони наносяться на шкіру товстим шаром для створення ефекту плівки.

Пілінг-лосьйон консистенції нагадує тонік, яким виробники рекомендують користуватися щодня. У його складі, як правило, є відносно невелика кількість активних речовин. Але я б не радила купувати пілінг-лосьйон жінкам із чутливою та сухою шкірою. Під час регулярного використання можна пересушити роговий шар і зіткнутися з безперервним лущенням. Пілінги у вигляді сироваток призначаються для проблемної або шкіри, що старіє.

Пілінг чи скраб

Вибір засобу ексфоліації залежить від стану вашої шкіри. У разі жирного типу епідермісу та гіперкератозу (ущільнення рогового шару) дозволяється застосовувати скраби. Власницям нормального та комбінованого епідермісу можна використовувати щадний, м'який скраб. Чудово, якщо замість абразивних частинок, він міститиме полімерні гранули.

Якщо шкіра чутлива, тонка та суха, вам найкраще підійде ензимний пілінг. Загалом його, як і гомаж, можна робити жінкам з різними типами шкіри. Також важливо розуміти, що скраби працюють на рівні верхніх шарів епідермісу. Деякі пілінги завдяки кислотам здатні проникати до базальної мембрани. Глибина проникнення засобу залежить від виду кислоти та її концентрації. Наприклад, гліколева кислота (АНА-кислота) має невелику молекулярну масу, тому вона швидко і легко "просочується" у глибокі шари шкіри. Крім того, кислоти не тільки усувають ороговілі клітини, але й мають відбілювальну дію.

Як працюють скраби та пілінги

Вони надають на шкіру стресову дію, внаслідок чого регенерація клітин відбувається швидше. Проводити ексфоліацію необхідно раз на 10-14 днів, найкраще – ввечері. Перед процедурою шкіру необхідно очистити, а після її завершення – обов'язково зволожувати. За наявності на шкірі відкритих вугрів і ран, алергічних висипів, локальних запальних елементів ні пілінг, ні скраб не застосовуються. Проводити ексфоліацію необхідно дуже обережно. Стрес та мікропошкодження справді запускають у шкірі процеси відновлення. Але неправильний вибір засобу може посилити ситуацію. Наприклад, якщо у разі чутливого, тонкого або сухого епідермісу регулярно проводити "жорстке" скрабування, можна спровокувати сильне подразнення та запалення.

Тому намагайтеся відлущувати ороговілі клітини не абияк, а максимально підхожим для вашої шкіри засобом. І пам'ятайте, що перед походом на пляж, ексфоліацію краще не проводити.

Любіть себе та свою шкіру!

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