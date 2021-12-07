Тейпування: що це і як працює?

Тейпування: що це і як працює?

Ефект після процедури буде зберігатися недовго, але якщо проводити її регулярно, можна домогтися гарних результатів.

Можливо, вам уже доводилося зустрічати на вулиці або в магазині дівчат з різнокольоровими смужками "пластиря" на обличчі. Це тейпи. Навіщо вони існують, за яким принципом клеяться на шкіру і чи не шкодить їй така процедура? На ці та інші запитання відповіла у матеріалі лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ ТЕЙПИ?

Тейпи - це еластична, бавовняна, "дихальна" стрічка, яка з тильного боку вкрита гіпоалергенним клеєм. Під час нанесення на шкіру клей нагрівається, вбираючи тепло, і щільно приклеюється до рогового шару. Водночас, тейпи аж ніяк не сковують роботу м'язів обличчя. Людина може вільно розмовляти та усміхатися, як і до виконання аплікації.

До косметології принцип кінезіотейпування перекочував зі спортивної медицини. Популярність він набув після Олімпійських ігор, проведених у Сеулі 1988 року.

Однак спортивні тейпи в косметології не використовуються, оскільки вони мають більш жорстку адгезію. Простіше кажучи, вони досить сильно зчіплюються з епідермісом (роговий шар шкіри). Якщо приклеїти їх на шкіру обличчя або шиї, можна не тільки порушити мікробіом, отримати подразнення, а й сильно травмувати.

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ ТЕЙПІРУВАННЯ?

Перед виконанням аплікації необхідно ретельно очистити шкіру обличчя, а тейпи порізати на смужки певної довжини та ширини. Різні для кожної зони обличчя. Смужка обов'язково повинна мати якір, який з'єднуватиме всі гілки тейпу разом.

Накладаються тейпи на шкіру без натягу за напрямком масажних ліній. Потім пластир акуратно розтирають, щоб клейка сторона швидше активувалася. Перебувати на епідермісі може від 30 хвилин до 2-6 годин.

Оскільки тейп виготовлений з матеріалу, що "дихає", його можна носити тривалий час. Також він не відклеюється у різі контакту з водою або косметичними засобами, не викликає печіння, що робить його абсолютно безпечним та зручним.

ТСН.ua

Проте хочу наголосити, що перед виконанням процедури, необхідно провести тест на алергічну реакцію. Оскільки дівчата з підвищеною чутливістю шкіри можуть отримати подразнення, навіть попри гіполлергенність шару, що клеїть. Для цього невеликий шматочок тейпу залишають на згині ліктя. Якщо через 10-15 хвилин на шкірі не з'явився характерний висип, свербіж або почервоніння, можна приступати до виконання процедури.

Через зазначений косметологом час тейпи необхідно зняти, хоча вони міцно будуть прикріплені до шкіри. Робити це треба обережно і повільно, відклеюючи смужки у напрямку зростання волосся (згори донизу).

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЙПІВ

Тейпування має багато корисних для шкіри властивостей, а саме:

сприяє згладжуванню різних видів зморшок на обличчі та шиї;

допомагає сформувати чіткий вугол шийно-підборіддя;

відновлює гнучкість та посадження шиї;

прибирає набряклість тканин;

запобігає або усуває деформації контурів обличчя;

знімає болісні відчуття.

Напевно, зараз ви подумаєте: як же працює цей чудовий пластир? Насправді принцип його роботи простий. Тейп впливає на різні м'язи обличчя, одночасно приводячи їх у тонус. Що мається на увазі?

Існує таке поняття, як баланс м'язової структури. Це стан, у якому всі м'язи обличчя перебувають у невеликому фізіологічному тонусі. Але під дією різних факторів деякі м'язи постійно перебувають у стані хронічної напруженості (гіпертонус). М'язи, які розташовуються поруч із ними, чудово розслабляються (гіпотонус). Таким чином порушується м'язовий баланс, що призводить до появи передчасних зморшок та порушення харчування шкіри.

Що роблять тейпи? Вони безболісно піднімають шкіру над м'язовою структурою, відновлюючи втрачений баланс: напружені м'язи розслабляються, розслаблені — напружуються в межах норми. Також тейпування дозволяє відновити мікроциркуляцію шкіри, оскільки тейпи мають лімфодренажну дію.

Крім того, вони допомагають відновити "робочі відносини" між м'язами обличчя та шиї. Чому це так важливо? Річ у тім, що на шиї розташовуються судини, за якими до голови та шкіри обличчя надходять корисні речовини та мікроелементи: вітаміни, ферменти, кисень тощо. Якщо потиличні м'язи шиї спазмовані, шкіра обличчя не отримує живильні мікроелементи. Спазмовані м'язи ускладнюють відтікання лімфи, внаслідок чого накопичується зайва рідина та з'являються висипання. Також може порушуватися процес кровообігу та деформуватися м'язовий каркас обличчя. Тейпи здатні відрегулювати статику шийного відділу хребта та зняти спазмування. Зробити це за допомогою косметичних засобів неможливо. Більше того, якщо доглядати тільки обличчя і не приділяти належної уваги шиї, можна розчаруватися навіть у дуже дорогих і дійсно ефективних косметичних продуктах.

Вдаватися до тейпування можна як за наявності невеликих мімічних зморшок, і глибоких заломів. А також з метою покращити загальний стан шкіри обличчя та шиї.

Проте тейпування має один великий недолік — правильно провести цю процедуру без попередньої підготовки неможливо. Оскільки потрібно розуміти суть методики, володіти технікою та вміти безпомилково визначати м'язовий статус того чи того м'яза. Пластир клеїться на шкіру не як доведеться, а згідно з певними правилами.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Як і будь-яка косметична процедура, тейпування має ряд протипоказань. Це:

наявність на роговому шарі відкритих ран або комедонів, саден, запальних елементів;

інфекційні шкірні захворювання;

злоякісні новоутворення;

алергічна реакція (індивідуальна нестерпність клеючої речовини);

цукровий діабет;

ниркова чи серцева недостатність;

тромбофлебіти (запалення стінок поверхневих вен, у якому формуються тромби);

лімфаденіти (запалення лімфовузлів, спровоковане реакцією на те чи інше захворювання).

Останні три пункти вважаються відносними протипоказаннями, які у певних випадках можна уникнути.

Тейпування — це відносно нова косметологічна процедура, яка вже встигла продемонструвати високу ефективність. Крім цього, її головними козирями є зручність, безболісність та невисока вартість. Не впливаючи на якість вашого життя, вона здатна привести шкіру до ладу, відновивши баланс м'язової структури.

Звичайно, ефект після процедури зберігатиметься недовго, оскільки тейпування впливає на шкіру лише ззовні. Але якщо проводити її регулярно, можна досягти хороших результатів, оскільки тейпи працюють з м'язовою пам'яттю. Після зняття аплікації м'язи намагатимуться залишитися у "збалансованому" стані.

Я вже зазаначала, що провести тейпування може лише досвідчений фахівець. Проте зробити це під силу і дівчатам без медичної освіти. Але я щиро раджу заздалегідь розібратися, як правильно різати тейпи, куди клеїти та скільки часу потім із ними ходити. Не покладайтеся винятково на свою інтуїцію, якщо хочете допомогти шкірі.

І, звичайно, прошу утриматися від заміни кінезіотейпів на звичайний медичний пластир. Ваша шкіра до такого випробування не готова.

Любіть себе та свою шкіру!

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