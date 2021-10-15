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Як доглядати за шкірою рук під час карантину

Як доглядати за шкірою рук під час карантину

ТСН.ua

Через постійне використання антисептиків у мікробів не залишається жодного шансу, але при цьому наші руки страждають від пересихання.

Під час пандемії миття рук стало справжнім ритуалом. Ми моєму їх вранці, вдень і ввечері по кілька разів. А після цього ще й наносимо на шкіру антисептик з вмістом спирту 60-80%. У мікробів не залишається жодного шансу, але водночас наші руки страждають від пересихання.

Чим їх мити і як за ними доглядати, щоб уникнути стягнення і лущення, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ГІДРОЛІПІДНА МАНТІЯ

Мило і дезінфікувальні засоби з великим вмістом спирту порушують цілісність гідроліпідної мантії шкіри. Гідроліпідна мантія (водно-жирова) - це тонка, невидима плівка, яка утворюється на поверхні епідермісу. Вона складається з ороговілих лусочок, шкірного жиру, амінокислот, води та інших компонентів.

Простіше кажучи, гідроліпідна мантія - наш природний крем, який захищає шкіру від зневоднення, хвороботворних мікроорганізмів і бактерій, вільних радикалів, хімічних впливів.

У разі порушення або часткового руйнування гідроліпідної мантії шкіра стає вразливою. Вона страждає від сухості, лущення, локальних почервонінь, подразнень, висипу, іноді - свербіння.

ЩАДНЕ ОЧИЩЕННЯ

Очищення рук починається з використання води та мила. Тому вода повинна бути кімнатної температури, а мило мати хороший склад. Що це означає?

У складі мила не повинні бути присутніми парабени (усі на -paraben), силікони, спирт, продукти нафтопереробки (мінеральна олія), синтетичні ароматизатори. Ці компоненти сприяють пересиханню і роздратуванню шкіри.

Зараз надавайте перевагу милу, яке містить натуральні базові та ефірні олії (ялівцю, лимона, м'яти), гліцерин, д-пантенол, різні види глини, морську сіль дрібного помелу, екстракт ламінарії, алое вера, вітаміни А, С, Е.

Мило з натуральними складовими не лише дбайливо очищає шкіру. Воно пом'якшує її, прискорює процеси загоєння ран, тріщин і т. д. Дія мила залежить від його складу.

ГАРЯЧА ПАРАФІНОТЕРАПІЯ: ДОКЛАДНА ІНСТРУКЦІЯ

Гаряча парафінотерапія - це процедура, що дозволяє зволожити, пом'якшити і підживити шкіру рук. Також вона прискорює регенераційні процеси, покращує відтік лімфи і мікроциркуляцію крові.

Для її виконання вам знадобиться косметичний парафін (150-200 г), який необхідно розтопити. Зробити це можна або в парафінотопці, або на паровій бані. Якщо ви будете його "парити", використовуйте глибоку скляну ємність. У неї повинна потім поміститися ваша рука. Знімайте ємність з вогню прихваткою, щоб не обпектися і не перекинути гарячий парафін на себе.

Розплавлений парафін відставте, щоб він охолов до комфортної для рук температури. Опускати руки в гарячий парафін не можна - отримаєте опіки.

А поки він холоне, проведіть ексфоліацію. Тобто відлущить ороговілі клітини шкіри за допомогою скрабу чи пілінга. Якщо під рукою немає готового засобу, приготуйте домашній цукровий скраб: 2 ст. л. цукру змішайте з 2-3 ч. л. рідкого негарячого меду. За бажанням, можете додати в отриману суміш кілька крапель олії чайного дерева. Наносите скраб на вимиті руки, дбайливо масажуючи і розтираючи шкіру.

Ще один варіант скрабу: за допомогою косметичного пензлика або ватного диска нанесіть на очищену шкіру рук оливкову або будь-яку іншу олію. Зверху - невелику кількість цукру. Масажуйте кожну руку протягом хвилини. Потім змийте скраб теплою водою.

Після скрабування йде живлення. З цією метою ви можете використовувати базові косметичні олії: авокадо, ши, жожоба, обліпихи, оливкову.

Поєднавши 1 ст. л. олії жожоба з 1 ст. л. бджолиного воску, у вас вийде чудовий поживний "коктейль". Також можна змішати кілька видів олій (ши + обліпихи).

Коли ваші ручки будуть відскрабовані і насичені корисними інгредієнтами, саме час приступати до проведення парафінотерапії. Заздалегідь підготуйте два одноразових поліетиленових пакета і косметичні рукавиці. Якщо у вас немає косметичних рукавиць, підійдуть зимові в'язані рукавиці.

Отже, що потрібно робити?

1. Акуратно опустіть руку в рідкий парафін до кисті. Спочатку 3-4 рази тильним боком, потім 3-4 рази внутрішнім. Затримуйте руку в парафіні максимум на 5 секунд.

2. Коли на руці утворюється парафінова рукавичка, помістіть руку в пакет, а потім - в косметичну рукавицю (або зимову).

3. Увімкніть хороший фільм і засічіть 40 хвилин.

Через зазначений час, зніміть рукавиці і пакет, щоб звільнити руки від парафіну. Відбуватиметься це легко і абсолютно безболісно. Коли знімете парафін, нанесіть на шкіру зволожувальний / живильний крем. Проводити парафінотерапію можна не частіше, ніж раз на тиждень.

У разі наявності шкірних інфекційних захворювань, порізів, висипань, алергії, цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи робити цю процедуру не можна. Дуже добре, якщо ви зможете проконсультуватися з лікарем-дерматологом перш ніж почнете плавити парафін.

ДОДАТКОВІ ПРОЦЕДУРИ

Під час пандемії щодня користуйтеся зволожувальним кремом для рук без спирту, парабенів (усе на -paraben), силіконів, продуктів нафтопереробки (мінеральні олії, вазелін).

Дуже добре, якщо в його складі будуть присутні компоненти натурального зволожувального фактора (НЗФ): амінокислоти, піроглутаміновая, молочна кислота, іони натрію, кальцію, калію, сечовина, гліцерин, органічні кислоти. Не завадить рослинний сквалан, аллатноін, цераміди, морські водорості, екстракти рослин і ягід. Якщо шкіра сильно суха, придивіться до нічного живильного крему на основі олій.

Раз на тиждень дозволяю намащувати ручки базовою косметичною олією. Бажано робити це після проведення пілінгу / скрабування. Не чекайте поки олія повністю вбереться. Через 15-20 хвилин видаліть її залишки сухими паперовими рушниками. Зверху нанесіть крем.

Також не забувайте про поживні і зволожувальні маски для рук. Можна використовувати одноразові тканинні маски-рукавички або гелеві spa-рукавички. Якщо є бажання, раз на тиждень робіть маски з глини з додаванням косметичної олії. Підійде зелена, рожева, блакитна, біла глина.

Найпростіший рецепт: 3 ст. л. зеленої глини змішайте з 1-1,5 ст. л. оливкової олії, 2 ч. л. рідкого меду і 1 ч. л. лимонного соку. Глину і олії можна брати будь-які. Через 15-20 хвилин змийте маску теплою водою і зволожите шкіру.

Любіть себе і свою шкіру!

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