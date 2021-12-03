Як доглядати за сухою шкірою обличчя

Суха шкіра здатна принести чимало неприємностей. Але їм можна запобігти.

У юності представниці сухого типу шкіри не мають особливих проблем – епідерміс не жирніє, комедони та вугрі з'являються зрідка. Але з часом сухість дається взнаки безліччю проблем, головна з яких — передчасна поява зморшок.

Як доглядати за такою шкірою та засобами з яким складом користуватися, щоб зберегти її молодість та красу. На ці та інші важливі запитання відповідає у матеріалі лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЩО ТАКЕ СУХА ШКІРА?

Суха шкіра - це тонкий, блідий, тьмяний епідерміс з матовим відтінком і ледь помітною сіточкою капілярів. На ньому практично відсутні пори та жирний блиск. До 30 років на такій шкірі починають утворюватися зморшки, нерідко вона стає чутливою, з'являються лущення, осередкові почервоніння та почуття стягнутості.

Чому це відбувається? Головна причина - нестача серуму, секрету, який виробляють сальні залози. Він утримує в дермі вологу та захищає шкіру від пересихання. Якщо його не вистачає, гідропідна мантія припиняє виконувати свої функції.

Іноді суху шкіру сплутують із зневодненою. Але насправді між ними існує величезна різниця, оскільки зневодненою на якийсь час може стати будь-який тип шкіри. А суха шкіра — це її постійний стан. Простіше кажучи, зневодненій шкірі не вистачає рідини, а сухій — жиру.

ПРИЧИНИ СУХОСТІ ШКІРИ

Найчастіше суха шкіра — це генетична особливість, повністю усунути яку неможливо. Але також існують інші причини, що провокують сухість шкіри:

нестача секреції сальних залоз;

атопічний дерматит;

псоріаз;

неправильний догляд за шкірою обличчя (використання агресивних косметичних засобів, умивання водопровідною або гарячою водою);

зловживання пілінгами та скрабами;

гормональний дисбаланс;

приймання деяких лікарських засобів;

цукровий діабет;

авітаміноз;

шлунково-кишкові захворювання;

фактори зовнішнього середовища (сухе повітря, тривале перебування на сонці);

недотримання питного режиму;

незбалансований раціон харчування.

Встановити точну причину сухості шкіри може лікар, опираючись на результати отриманих аналізів. Тому у разі появи непрохідного почуття стягнутості я наполегливо рекомендую звернутися до перевіреного дерматолога. Оскільки нерідко причина сухості шкіри криється не у надсухому повітрі чи неправильному харчуванні, а розвитку захворювань внутрішніх органів чи шкіри.

ДОГЛЯД ЗА СУХОЮ ШКІРОЮ В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Якщо ви не поспішаєте йти до фахівця, а все ж таки хочете спробувати вирішити проблему самостійно, рекомендую починати з перегляду раціону харчування. Виключіть із нього солоні, гострі, копчені, смажені, солодкі страви, фаст-фуд, каву, газировку, алкогольні напої. Замініть їх на антиоксиданти, овочі та фрукти оранжевого кольору, листову зелень, горіхи, оливкову, кунжутну, лляну олію, м'ясо дієтичних сортів, рибу.

Деякі дівчата ігнорують ці рекомендації, а дарма. Наша шкіра – це дзеркало нашого способу життя. Неможливо мати гарну та здорову шкіру, систематично поїдаючи чипси чи гамбургери.

Наступний етап – це підбір правильних косметичних засобів для догляду за сухою шкірою. Я рекомендую використовувати щадні засоби з м'якою текстурою без спирту, сульфатів, мінеральних олій та парабенів, призначених спеціально для сухого типу шкіри.

Окрім того, вам необхідно дотримуватися деяких правил:

вмивайтеся вранці та ввечері кип'яченою водою кімнатної температури (не гарячою та не холодною);

не забувайте, що догляд за сухою шкірою обличчя складається з таких етапів: демакіяж, очищення, тонізація, зволоження та харчування;

вранці та ввечері зволожуйте шкіру кремами;

застосовуйте домашні чи покупні маски;

підживлюйте шкіру натуральними оліями, можете активно використовувати ефірні олії: виноградних кісточок, зародків пшениці, салфорову, мигдальну (чудово, якщо олії входитимуть до складу кремів та масок). Олію базиліку, бергамоту, цитрусових не рекомендується застосовувати, оскільки вони мають потужну стягувальну дію.

Хочу підкреслити, що наносити олії необхідно на попередньо очищену та зволожену шкіру на 10-15 хвилин. Бажано перед цим з'єднати їх з будь-якими жировмісними речовинами (це може бути будь-яка рослинна олія). Виняток становить ефірна олія чайного дерева та лаванди. Виконуючи цю процедуру, можна робити самомасаж обличчя, паралельно запобігаючи появі небажаних зморшок.

Що стосується кремів для сухої шкіри. Перед покупкою та використанням будь-якого засобу уважно вивчайте етикетку. Якщо побачили там алкоголь денатурат (Alcohol Denat), парабени (Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben), формалін (Formalin), формальдегід (Formaldehyde), сульфати (SLS - Sodium Lauryl Sulfate, SLES - Sodium Laureth Sulfate).

Бажані компоненти засобів для сухої шкіри це: алое вера, гліцерин, гіалуронова, гліколева, молочна кислота, пантенол, антиоксиданти, мед, екстракт троянди, мигдалю, чайного дерева, токоферол, біотин, сквалан, вітамін С, олія лісового горіха, жожоба, неро, аргани, зародки пшениці, дамаської троянди, поліфеноли винограду. Також у разі сухого типу шкіри показано застосування зволожувальних, відновлювальних, вітамінних сироваток.

Окремо хочу зазначити, що з приходом осені суха шкіра потребує особливого догляду. Тому в холодну пору року я рекомендую користуватися кремом зі щільною текстурою (можна наносити просто перед виходом з дому) і регулярно робити поживні денні та нічні маски. Відлущують маски, скраби, пілінги робити теж дозволяється, але не більше 2 разів на місяць.

За сухого типу шкіри вам доведеться постійно стежити за її станом. Але насправді, якщо налагодити раціон харчування та підібрати правильні косметичні засоби, вона не завдаватиме вам зайвого клопоту.

У разі, коли сухість шкіри з'явилася несподівано, необхідно негайно звернутися до фахівця. Можливо, таким чином організм надсилає вам попереджувальні сигнали зсередини. Також може йтися і про розвиток серйозних шкірних захворювань.

Загалом суха шкіра — це не вирок. Головне — професійно та систематично її доглядати. А якщо ви не знаєте, якими засобами користуватись і що з чим комбінувати, проконсультуйтеся зі спеціалістом. Він допоможе вам підібрати максимально ефективні засоби для щоденного догляду за сухою шкірою.

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