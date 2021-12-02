Як правильно доглядати за волоссям взимку

Дотримуючись деяких правил під час холодів, можна не тільки зберегти волосся здоровим, але і зміцнити його.

Сніг, мороз та сухе зимове повітря – головні вороги волосся. Тому в холодну пору року дуже важливо доглядати за ним правильно, дотримуючись певних правил щоденного догляду.

Про те, як вибрати шампунь для миття голови, навіщо взимку носити шапку та зволожувати волосся, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ВПЛИВ ХОЛОДУ НА ШКІРУ ГОЛОВИ І ВОЛОССЯ

Взимку під впливом холоду розташовані на голові судини звужуються. В результаті кровообіг уповільнюється і цибулини волосся не отримує необхідні йому поживні вітаміни та мікроелементи. Згодом це може призвести до активного випадання волосся та пошкодження його структури. Щоб цього не сталося, необхідно взимку носити вільну шапку без синтетики в складі. Вона допоможе захистити шкіру від переохолодження.

Також слід враховувати, що зимове повітря дуже сухе — чим нижча температура повітря, тим нижча вологість. З цієї причини у холодну пору року волосся швидко січеться і стає ламким, йому просто не вистачає вологи. Тому довге волосся на морозі ліпше ховати під верхній одяг.

ПРО ПРАВИЛЬНЕ МИТТЯ

Оскільки взимку ви змушені носити шапки або хустки, волосся жирнішає трохи швидше, ніж зазвичай. Мити його необхідно у міру забруднення. Якщо є потреба, можна робити це щодня. Але в такому випадку треба використовувати м'який шампунь для щоденного використання з рН 4,5-5,5.

Я рекомендую звернути увагу на засоби без сульфатів (SLS, SLES) та канцерогенів (Cocamide MEA, Cocamide DEA, Mineral oil, Petrolatum). Чудово, якщо у складі вашого шампуню буде присутній гліцерин, гіалуронова кислота, мед, АНА-кислоти, екстракт зеленого чаю, ромашки, чорниці, м'яти, цитрусових, листя череди, природні смоли (стиракс, копал), протеїни пшениці, сої або шовку олія ши, камелії, авокадо.

Звичайно, необхідно розуміти, що складники шампуню залежать від типу волосся або завдання, яке він повинен вирішити. Цей момент обов'язково потрібно враховувати. Окремо хочу підкреслити, що ваш звичний шампунь взимку може не працювати, оскільки потреби волосся трохи змінюються. У такому разі його просто потрібно замінити іншим.

Мити волосся необхідно теплою або трохи прохолодною водою. Гаряча посилює вироблення шкірного жиру, через що волосся швидше жирніє. Це стосується і тривалого ходіння з рушником на голові — створюється так званий "ефект сауни" і сальні залози активізуються. Після миття голови тримати волосся у рушник можна близько 5-7 хвилин максимум. А найкраще просто прибрати з його допомогою зайву вологу та залишити волосся у спокої до повного висихання.

ПРО ЗАХИСТ ВОЛОССЯ

Взимку волосся потребує не лише зволоження, але й захисту від погодного фактора. Тому я рекомендую користуватися поживно-відновлювальними засобами, у складі яких є прополіс, маточне молочко, екстракт товстолиста, фініка, шавлії, шипшини, ментол, кава, жирні кислоти, натуральні олії (масло жожоба, аргани), сік пантенол, протеїн, молочна та гіалуронова кислоти.

У холодну пору року показано застосування зволожувальних, зміцнювальних або захисних сироваток, емульсій, що відновлюють, денних і нічних вітамінних масок, а також кондиціонерів глибокого проникнення. Якщо у вас дуже сухе волосся, можете використовувати незмивні захисні спреї з термозахисним ефектом. Але робити це треба не одразу перед виходом із дому, а хоча б за годину до цього. В іншому разі вода, яка входить до його складу, на морозі кристалізується і волосся почне ламатися.

Дівчатам з ламким і пошкодженим волоссям взимку, окрім зволожувальних масок ,1-2 рази на тиждень потрібно робити ще й зміцнювальні. У складі останніх обов'язково має бути протеїн та кератин, але у невеликій концентрації.

Також зміцнити волосся допоможе настій з таких лікарських трав, як кропива, ромашка, шавлія. Для цього необхідно залити окропом 1-2 ст. л. однієї з цих рослин і залишити на 40-50 хвилин. Остуджений відвар втирається в коріння волосся.

Крім того, в домашньому догляді можна застосовувати натуральну арганову олію, вона допомагає відновити пошкоджене волосся, а також живить його та зміцнює. Наносити його слід на вологу шевелюру, не торкаючись водночас шкіру голови.

ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Як правило, взимку організм людини страждає від нестачі вітамінів та мікроелементів. Тому я рекомендую їсти якомога більше свіжих овочів, зелені, фруктів, сухофруктів. І, звичайно ж, дотримуватися питного режиму. Якщо в організмі буде мало рідини, він почне робити запаси, забираючи воду із клітин та тканин. А це негативно позначиться не лише на стані волосся, якому взимку страшенно не вистачає вологи, а й на стані шкіри.

За даними ВООЗ, якість води безпосередньо впливає на стан волосся та всього організму. Тому бажано, щоб у ній не було солей важких металів, антибіотиків та хімічних домішок. Якщо ви невпевнені в своїй питній воді, можете її заморожувати або вживати шунгітовану (очищення води гірською породою, яка поглинає шкідливі речовини та прискорює хімічні реакції).

Також не забувайте регулярно робити пілінги та масаж голови. Пілінг допоможе очистити шкіру від ороговілих клітин та залишків засобів для укладання. Робити його рекомендується 1-2 рази на місяць.

Що стосується самомасажу, то робити його дозволяється як в процесі миття голови, так і після протягом 10-15 хвилин. Це допоможе стимулювати кровообіг, від якого залежить стан волосяних фолікул.

Догляд за волоссям взимку вимагає терпіння та особливої ​​уважності. Але якщо дотримуватися всіх вказаних вище правил, можна не лише зберегти його здоровим, але й зміцнити.

Головне – не забувайте носити шапку та захищати себе від стресів. Оскільки стрес, особливо хронічний, призводить до заміщення нормальної тканини навколо волосяних фолікулів фіброзної (сполучної). Внаслідок чого шевелюра швидко рідшає, адже нам це не треба!

Любіть себе та цвітіть, попри морозну погоду!

Більше порад про красу та здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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