Як реанімувати шкіру після зимових свят

Пізні приймання їжі, алкоголь і щільний макіяж не дуже добре позначаються на стані шкіри, тому потрібно знати, як їй допомогти відновитися.

Після свят наша шкіра потребує інтенсивного відновлення. Пізня їжа, алкогольні напої, яскравий макіяж не дуже добре позначаються на її стані. Як повернути шкірі обличчя здорове сяйво, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

ЗВОЛОЖЕННЯ, ЗВОЛОЖЕННЯ І ЩЕ РАЗ ЗВОЛОЖЕННЯ

Після свят шкіру необхідно зволожувати як зсередини, так і ззовні. У першому разі вам допоможе тепла вода з лимоном та імбиром. У другому — зволожувальний крем, сироватка (серум), аква-флюїд, курс ампул для шкіри обличчя. Якщо ви часто користуєтеся декоративною косметикою, використовуйте як основу легку сироватку. Вона запобігає пересиханню шкіри.

Після затяжних зимових свят придивіться до зволожувальних ампульних курсів. Існують тижневі, двух-, трьох-, чотиритижневі, десятиденні курси. Їхній принцип полягає в насиченні шкіри максимальною кількістю корисних компонентів. У складі ампул може бути присутнім гіалуронова кислота, колаген, еластин, сечовина, сквален, амінокислоти, пептиди, полісахариди, біосахариди, екстракти морських водоростей, бетаїн, гліцерин, д-пантенол, сорбітол, екстракт алое. Завдяки насиченому та концентрованому складу, стан шкіри швидко поліпшується.

За традицією хочу відзначити, що перед зволоженням шкіру потрібно очистити та тонізувати. З цим завданням чудово справляється безспиртовий тонік або трав'яний настій. Це може бути, наприклад, ромашка, м'ята, календула. Ромашка усуває почервоніння, лущення, сухість. М'ята має заспокійливий та антисептичний ефект. Календула має протизапальну дію і нормалізує вироблення шкірного сала.

ГЕТЬ "МІШКИ" ПІД ОЧИМА

Після чергової святкової вечері кількість випитого алкоголю можна визначити за мішками під очима. А якщо без жартів, то позбутися їх ви можете за допомогою всіх відомих патчів. Вони надають легкий лімофдренажний ефект, сприяючи виведенню рідини, що накопичилася. Очікувати такого ефекту можна, якщо патчі мають добрий склад та якісну основу. До основи у мене одна вимога — вона повинна міцно зчіплюватися з поверхнею шкіри.

Гідрогелеві патчі щільніше прилягають до епідермісу, ніж тканинні. У разі сильно виражених набряків я раджу використовувати патчі-пластирі. Вони дуже щільно лягають на шкіру, забезпечуючи швидкий дренаж. Також не забувайте користуватися кремом для шкіри навколо очей. Чудово, якщо в його складі буде присутній кофеїн, мишачий терен, екстракт рису, кінський каштан, імбир, вітамін С, морський ретинол, піроглутамінова або гіалуронова кислота. Ці компоненти добре зволожують шкіру, мають лімфодренажний ефект, активізують процеси клітинного оновлення, поліпшують мікроциркуляцію крові.

Орім того, за наявності набряків під очима можна робити трав'яні примочки або протирати шкіру навколо очей кубиками трав'яного льоду (попередньо трав'яний відвар необхідно заморозити).

"ШВИДКА" ДОПОМОГА ДЛЯ ШКІРИ — МАСКИ

Після свят підберіть собі якісні зволожувальні денні і нічні тканинні маски. Що я маю на увазі, коли говорю якісні? У їхньому складі не повинні бути присутні парабени, сульфати, потенційні канцерогени, продукти нафтопереробки. Бажаним матеріалом є бавовна чи целюлоза. Тканинна основа повинна бути добре просочена сироваткою, яка не розтікається по обличчю і не стікає по шиї.

Як правило, щоб побачити якийсь ефект від застосування масок, їх необхідно використовувати курсами (від 5 до 14 днів). Але не варто забувати, що впливають вони переважно на роговий шар шкіри — епідерміс. Тому стійкого омолоджувального ефекту очікувати від них не варто. Також тканинні або будь-які інші маски не замінюють основний догляд (очищення, тонізація, зволоження/живлення).

У разі сухої чи зневодненої шкіри я раджу використовувати нічні тканинні маски. Якщо ви з якоїсь причини не любите тканинні маски, чудовою альтернативою є глиняні або мінеральні.

ПРОФЕСІЙНІ ПРОЦЕДУРИ

Після завершення свят ви можете записатися до косметолога на фотоомолодження, будь-які ін'єкційні процедури, лазерне шліфування, чищення обличчя, пілінг, скрабування. Як правило, процедуру підбирає косметолог, враховуючи як побажання пацієнта,так і стан шкіри. Також кожна косметологічна процедура має свої показання та протипоказання. Після свят я раджу пройти курс масажу. Він допоможе відновити кровообіг, вирівняє та поліпшить колір обличчя, усуне набряклість.

Окремо хочу зазначити, що не зайвим буде нормалізувати раціон харчування. Солодощі варто замінити на фрукти, салати з майонезом — на свіжі овочі, алкогольні коктейлі — на трав'яний чай. І, звичайно, не забувайте про режим сну.

Любіть себе та свою шкіру!

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