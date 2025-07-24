Ознаки односторонньої дружби: що робити, якщо ви вкладаєте у стосунки більше

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Ви завжди той, кому потрібно телефонувати. Планування зустрічей завжди лягає на вас. Ви пам’ятаєте про дні народження та річниці… але коли настають ваші, нічого не відбувається. Ваш друг не відчуває справжньої радості, коли ви чогось досягаєте. Він звертається до вас лише тоді, коли йому щось від вас потрібно. Ваш друг не виконує зобов’язань. Він ніколи не цікавиться вашим особистим життям/роботою. Іноді ви ставите запитання «що зі мною не так, чому я вкладаюся в дружбу і не отримую натомість нічого». Якщо ві можете відповісти «так» на всі ці зауваження, скоріше за все ваша дружба одностороння.

Журналіст Рurewow звернулася до психолога, щоб він розповів про ознаки односторонньої дружби та що ми можемо з цим зробити. Докторка Санам Гафіз — нейропсихологиня з Нью-Йорка, яка лікує розлади навчання, тривогу, депресію та інші психопатологічні розлади, назвала 12 ознак того, що ви перебуваєте в односторонніх дружніх стосунках

Чому односторонні стосунки не корисні

Односторонні стосунки не принесуть вам задоволення, більше того, вони можуть спустошити, тому що вони:

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емоційно виснажують;

ви боїтеся протистояти їм;

ви робите послуги, які не будуть повернуті.

5 речей, які ви можете зробити, якщо ваша дружба одностороння

Коли справа доходить до стосунків, суть гри завжди полягає в тому, щоб встановлювати очікування. Подумайте: більшість конфліктів є результатом чиїхось невиконаних очікувань. Це може бути щось просте, як-от думка про те, що ви отримаєте чудову вечерю зі стейком, а замість цього вам подадуть вівсянку. Ось п’ять способів, як ви можете повідомити про очікування своєму другу:

1. Коли ви той, хто завжди телефонує першим. Встановіть очікування, час від часу даючи їм зрозуміти, що ви були б вдячні, якби вони частіше зверталися до вас. Спробуйте ініціювати менше дзвінків і подивіться, чи проявлять ваші друзі ініціативу, щоб зв’язатися.

Що ви можете сказати:

«Я люблю спілкуватися з тобою, але я помітила, що це я тобі дзвонила останні сім разів. Я б почувалася краще, якби ти час від часу була ініціатором також.

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«Я помітила, що це я тобі завжди телефоную. Чи можемо ми по черзі зв’язатися одне з одним?»

«Було дуже приємно щойно поспілкуватися. Не соромся телефонувати мені наступного разу, коли матимеш хвилинку!»

2. Коли все завжди плануєш ти. Скажи своєму другу, що ти був би вдячний, якби іноді він ініціював плани, а не завжди ти. Поясни йому, як це змусить тебе почуватися ціннішою.

Що ви можете сказати:

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«Я люблю зустрічатися з тобою, але планування останніх кількох зустрічей зайняло багато роботи. Як думаєш, чи була би ти готова спланувати наступну зустріч?»

«Планування зустрічей — це спосіб показати, що мені не байдуже, і я б хотіла, щоб це було взаємно».

«Дай мені знати, коли захочеш зустрітися знову — я готова до чогось спонтанного!»

3. Коли друзі ніколи не памʼятають дні народження та річниці Ви можете згадати, як багато для вас означає, коли друзі згадують особливі дати. Подумайте про те, щоб зробити мʼяке нагадування в ці моменти, щоб вони зрозуміли важливість для вас.

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Що ви можете сказати:

«Мій день народження наступного тижня — забронюйте дату! Я планую зібрати групу друзів».

«Я знаю, що це, мабуть, не навмисно, але мені сумно, коли настає мій день народження, а я не чую від тебе привітання. Я б дуже хотіла отримати повідомлення в цей день!»

«Планую зустріч на мій день народження [вставити дату]. Будь ласка, напишіть, якщо ви вільні!»

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4. Коли ви відчуваєте, що постійно бігаєте за друзями, щоб привернути їхню увагу. Зверніться до цього питання безпосередньо, поділившись своїм відчуттям, і запитайте, чи є кращий спосіб спілкування. Ви також можете висловити, що цінуєте своєчасні відповіді та хочете, щоб вас більше чули у вашому спілкуванні.

Що ви можете сказати:

«Гей, я знаю, що ти переживаєш багато труднощів, але я часто намагаюся отримати від тебе відповіді. Чи не міг би ти дати мені відповідь протягом кількох днів, щоб я не чекав безкінечно?»

«Я помітила, що тобі потрібний деякий час, щоб підтвердити плани, через що мені важко будувати інші. Це нормально, якщо ти зайнята. Будь ласка, просто повідом мені протягом дня-двох, щоб я не поспішала перебудовувати свій графік в останню хвилину?».

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«Останнім часом було досить важко з тобою зв’язатися, і мені здається, що ти не хочеш дружити. Чи є кращий спосіб зв’язатися з тобою? Це нормально, якщо ти хочеш віддалитися, але, будь ласка, скажи мені, щоб я не ганялася за тобою весь час».

5. Коли друзі ніколи не допомагають планувати подорожі. Перед поїздкою обговоріть очікування та домовтеся про спільні обов’язки, щоб уникнути цієї проблеми. Ви також можете заохотити їх брати більшу участь у процесі планування та прийняття рішень, щоб забезпечити збалансований досвід.

Що ви можете сказати:

«Дуже очікую нашої поїздки! Я почала складати список місць, які варто відвідати. Чи не міг би ти додати п’ять, які вас цікавлять, до кінця тижня?»

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«Я не проти бронювати авіаквитки. Чи не хотів би ти дослідити та забронювати готелі?»

«З нетерпінням чекаю на подорож Хорватією цього літа! Я думав, що кожен з нас міг би бути відповідальним за половину днів, які ми там проведемо, і відповідно планувати заходи».

Порада експертки: якість, а не кількість

Зрештою, найкращі види дружби стосуються якості, а не кількості. Докторка Гафіз каже, що коли ви оцінюєте знайомого як потенційного друга (або розглядаєте своїх нинішніх друзів), шукайте взаємності — людей, які готові докласти стільки ж зусиль до стосунків. Потім переведіть решту до статусу знайомого. Це не означає, що ви перестаєте з ними зустрічатися, але це означає, що ви можете очікувати від них менше і, зі свого боку, докладати менше зусиль до стосунків, не відчуваючи провини.

Проте важливо зазначити, що ви ніколи не матимете 100-відсоткової взаємності весь час. Періоди нерівномірних зусиль є регулярним явищем у дружбі, пояснює докторка Гафіз. Динаміка стосунків часто змінюється через різні особисті ситуації та роботу. Тобто, наприклад, ваш друг-бухгалтер може бути трохи менш присутнім у податковий сезон, і це цілком зрозуміло. Дружба процвітає завдяки взаємним зусиллям та розумінню. Можливо, настане період життя, коли ви будете менш присутніми та потребуватимете такої ж уваги до обставин свого життя. Але якщо друзі демонструють зазначені вище ознаки 365 днів на рік, настав час відвести їх до того, що називають статусом знайомого.

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