Синдром спорожнілого гнізда: як батькам пережити сепарацію дітей

Гніздо

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Синдромом спорожнілого гнізда називають почуття батьків, діти яких виросли й покинули батьківський дім, почавши свій самостійний шлях.

Експерти розповіли Woman`sWorld, як впоратися з синдромом спорожнього гнізда, прийнявши амбівалентні почуття, перевідкривши свої захоплення та написавши цей наступний розділ на своїх умовах. Зрештою, цей новий етап життя — це не лише про те, щоб вітати людей, якими стали ваші діти, а й про те, щоб усвідомити, наскільки ви продовжуєте рости.

Перевірте свої емоції

Камі Гілмор, авторка книжки «Відпустіть мою хватку: надія батьківського серця, коли діти залишають гніздо та вчаться літати», порівнює цю подію з «емоційною нудотою», коли ви переживаєте все — від горя до страху. Ви також можете по-різному ставитися до кожної дитини, що призводить до почуття провини. «З моєю донькою було легко, і я була спустошена, коли вона пішла, але мій середній син мав труднощі, і я хотіла, щоб він швидше розпочав новий розділ». Просто нагадайте собі, що такі контрастні почуття природні, запевняє вона. Кожна емоція, яку ви відчуваєте, є важливою.

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Зміцнюйте зв’язки

На цьому етапі життя нормально відчувати втрату ідентичності, зазначає експертка з психічного здоров’я Рут К. Вайт, докторка філософії. Наприклад, якщо ви самотні, самотність може стати проблемою, каже вона. Вільний час, який раніше був структурований навколо ритмів шкільного життя вашої дитини, також може бути викликом. Щоб впоратися, вона закликає звертатися до інших жінок. Вкрай важливо об’єднуватися через спільні інтереси, щоб заповнити цю прогалину.

Збільште свою «зарплату»

«Коли ваші діти йдуть з дому, ви отримуєте підвищення, заявляє Джилл Севідж, авторка книжки «Порожнє гніздо, повне життя». Це тому, що ваші гроші більше не потрібно ділити на стільки напрямів. Вона закликає використовувати цей підйом, щоб розставити пріоритети у своїх потребах, незалежно від того, чи означає це відвідування занять, чи зосередження на пенсійних цілях. Це корисно не лише для вас, а й ваших дітей, бо коли вони бачать, як ви процвітаєте, вони відчувають свободу процвітати самим.

Тепер, коли все ваше гніздування принесло плоди, коли ваші діти злітають самостійно, настав час подумати про «зворотне гніздування», каже Гілмор. Вам вирішувати, чи означає це буквальний ремонт, чи переосмислення вашого життя більш образно. «Я робила все: від створення діорам лялькових будиночків до написання листа собі 8-річній, де розповідала їй, що тепер у мене є свобода прагнути нових цілей — це допомогло мені залишатися відповідальною перед собою», — каже письменниця.

Насолоджуйтеся новим «місяцем»

Це час свободи, а не додаткових подружніх зобов’язань. Ось чому треба насолоджуватися «місяцем порожнього гнізда». Плануйте побачення і відпустки, купіть, наприклад, велосипеди та спробуйте нові хобі. Це важливий сезон для вашого шлюбу, тож досліджуйте його разом.

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Розправте крила

Коли Гілмор стала самотньою, вона зголосилася доглядати за білченятами в реабілітаційному центрі для дикої природи. «Я пам’ятаю, як мені казали не обіймати їх, бо вони стануть надто залежними від мене, — згадує вона. — Це знайшло відгук у мені. Моїм дітям не потрібно, щоб я постійно за ними стежила — їм потрібно, щоб я вела повноцінне життя, тому що як мами, ми завжди моделюємо, який вигляд матиме їхнє майбутнє».