Bubble tea: чим небезпечний цей напій для вашої дитини

Bubble tea / © Credits

Реклама

Педіатриня Марина Шакотько розповіла, що Bubble tea — це напій на основі чаю, зазвичай чорного чи зеленого, молока чи сиропу, до якого додають кульки тапіоки, фруктовий чи ягідний сік, а іноді — пінку з агар-агару. Кульки всередині напою мають желеподібну текстуру та під час укусу «лопаються» та дарують фруктовий чи солодкий смак. Така незвична подача робить напій дуже привабливим для дітей.

Цукор у склянці

Кількість цукру в одній порції bubble tea коливається від 37,5 до 90 г на склянку. Для порівняння, у стандартній банці Coca-Cola 330 мл міститься 35–39 г цукру. Тобто дитячий напій може містити вдвічі більше цукру, ніж газований напій, а це приблизно 16 чайних ложок. Регулярне споживання таких надсолодких напоїв підвищує ризик:

ожиріння;

розвитку діабету II типу;

проблем із зубами (карієс та ерозія емалі).

Калорійність і швидкі вуглеводи

Одна склянка bubble tea містить приблизно 300–500 ккал, а це іноді дорівнює повноцінному прийманню їжі. При цьому це в основному швидкі вуглеводи, які не насичують, а швидко підвищують рівень цукру у крові. Для дітей це особливо небезпечно, оскільки може провокувати «сплески» енергії та втому після різкого падіння цукру.

Реклама

Небезпечні кульки

Кульки з тапіоки чи агар-агару — це переважно крохмаль із додаванням цукру. Хоч вони й мають «цікавий» вигляд, організм сприймає їх як концентроване джерело швидких калорій. Регулярне споживання таких продуктів формує смакову залежність від солодкого, яка з часом може призвести до зайвої ваги та порушень обміну речовин.

Поради батькам

Обмежуйте споживання: Bubble tea варто вважати частинкою свята, а не повсякденним напоєм.

Читайте етикетки: деякі заклади додають сиропи, підсолоджені молочні суміші чи додатковий цукор, це суттєво підвищує калорійність.

Шукайте альтернативи: замість класичного Bubble tea можна приготувати домашній варіант з мінімумом цукру чи замінити кульки на фрукти.

Пояснюйте дітям: важливо, щоб малеча розуміла різницю між десертними напоями та корисними напоями для щоденного споживання.

Bubble tea може здатися милим і незвичним напоєм, але для дітей він несе серйозні ризики через високий вміст цукру та швидких вуглеводів. Регулярне споживання може призвести до ожиріння, проблем із зубами та порушень обміну речовин. Якщо ваша дитина хоче спробувати цей напій, робіть це разом зі свідомим контролем кількості та альтернативними менш солодкими варіантами.

Таким чином, Bubble tea — це більше свято смаку, ніж щоденна необхідність для дитячого раціону.