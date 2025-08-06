Чи повинні діти мати мобільні телефони: експерт перерахував плюси та мінуси

Дитина з телефоном / © Credits

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З кожним днем ґаджети все ширше залучаються в наше життя, а користуватися смартфоном починають навіть зовсім маленькі діти.

Редакторка Рurewow розпитала експертку з питань психічного здоров’я Дженніфер Кельман, щоб розібратися в перевагах і недоліках, а також отримати кілька розумних порад щодо того, як мінімізувати ризики, якщо ви вирішите дати своїй дитині телефон.

Переваги використання мобільних телефонів дітьми

Спілкування. Головною перевагою мобільних телефонів у дітей, принаймні з точки зору батьків, є те, що вони надають їм можливість звʼязуватися з ними, коли діти починають набувати більшої самостійності. Звичайно, кожна дитина різна, але настає час, коли самовільне звільнення зі школи стає питанням, позакласні заняття більше не вимагають вашої присутності, і можуть з’явитися такі свободи, як прогулянка до друга або перебування вдома на самоті. Простіше кажучи, мобільні телефони корисні для будь-якої ситуації поза шкільним днем, коли діти без батьків і їм може знадобитися зв’язатися з ними, каже Келман.

Безпека. Дійсно, і батьки, і діти можуть отримати необхідний спокій, знаючи, що під рукою є мобільний телефон, який дозволить дитині без супроводу звернутися до дорослого, якому вона довіряє, або звернутися до екстрених служб, якщо щось піде не так.

Відстеження. Варто також зазначити, що більшість сучасних телефонів надають батькам можливість відстежувати місцеперебування пристрою на випадок, якщо ви хочете переконатися, що ваш підліток справді в кіно, як він казав.

Недоліки використання мобільних телефонів дітьми

Пастки надання дітям вільного доступу до технологій добре задокументовані. Експерт погоджується, що рішення давати дітям мобільні телефони не слід приймати легковажно, а саме через дві основні проблеми: залежність від екрана та сексуальні домагання.

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Залежність від екрана. Використання екрана підвищує рівень дофаміну, тим самим активуючи центр насолоди мозку та посилюючи бажання дитини повертатися до цієї діяльності знову і знову… і знову. Ось що відбувається, коли ми говоримо про екранну залежність у молоді (і дорослих, якщо на те пішло), і Келман каже, що це проблема, яку вона часто бачить у своїй практиці, оскільки все більше дітей проводять менше часу, займаючись змістовним особистим спілкуванням. Багато батьків стурбовані тим, що їхня дитина втрачає інтерес до звичайних занять, які колись приносили їм радість. Вони мляві, менше зацікавлені в спілкуванні з однолітками та повністю поглинені соціальними мережами, застосунками та іграми, в які грають на екранах, каже Келман. Щоб уникнути цього сценарію, важливо визначити конкретні правила, які ви можете застосовувати за допомогою батьківського контролю, перш ніж дати своїй дитині мобільний телефон.

Кібербулінг. Пам’ятаєте часи, коли цькування означало бути засунутим у шафку? У сучасну епоху це відбувається через груповий чат або застосунок, і найстрашніше те, що дорослі часто не мають можливості дізнатися, чи це відбувається. Звичайно, бути єдиною дитиною в школі без телефона може створювати власні соціальні проблеми, але цілком логічно, що чим довше ви відкладаєте придбання мобільного телефону, тим менша ймовірність того, що дитина скоїть цифрове цькування або стане його жертвою.

Сексуальні домагання. Ще однією важливою проблемою, яку батьки повинні мати на своєму радарі, є значне зростання випадків сексуального насильства. Сексуальне домагання стосується випадків, коли неповнолітніх заманюють, погрожують або іншим чином примушують надсилати сексуально відверті зображення себе, і злочини з боку хижаків відбуваються в найрізноманітніших застосунках, іграх та платформах соціальних мереж, де діти мають можливість спілкуватися з іншими користувачами, часто з тими, кого вони не знають.

Безпека використання мобільних телефонів дітьми: що враховувати

Коли йдеться про безпеку мобільних телефонів, Келман радить батькам полегшити своїм дітям доступ до цієї можливості, вибираючи телефон, який може «рости» разом з дитиною. Деякі пристрої легше контролювати, ніж інші, і якщо ви просто хочете, щоб ваша дитина мала доступ до базового способу спілкування, існує безліч варіантів. Ключем до безпеки вашої дитини в Інтернеті є чіткі правила її взаємодії з технологіями, простий спосіб забезпечення дотримання цих правил (наприклад, батьківський контроль) та часті розмови про потенційні ризики для її безпеки. Зрештою, у певний момент ми всі повинні довіряти своїм дітям використовувати власний розсуд та ухвалювати відповідальні рішення… але це не означає, що ви повинні давати їм ключі від машини та очікувати, що вони одразу навчаться водити.

У якому віці діти повинні мати мобільні телефони

Знову ж таки, немає правильного чи неправильного віку, а саме тому, що це рішення дуже специфічне для кожної дитини та потреб сім’ї. Тим не менш, Келман каже, що вона за відтермінування, тобто немає потреби поспішати давати дитині мобільний телефон, поки ви насправді не побачите цінності в тому, щоб він у неї був.

Отже, чи слід дозволяти дітям мати мобільні телефони? Тут немає однозначної відповіді.

Це не універсальне питання, каже Келман, додаючи, що давати дитині мобільний телефон — це не завжди погано, але це також не означає, що всі діти повинні його мати. Ви просто повинні знати свою дитину і дозволити цьому керувати вашим вибором, а також конкретними правилами, які ви встановлюєте щодо того, як вони його використовують. Іншими словами, немає нічого поганого в тому, щоб дати дитині телефон, але переконайтеся, що ви спочатку врахували всі фактори, або, як каже Келман, не давайте його швидко та безкоштовно, тому що ваша дитина тисне на вас.