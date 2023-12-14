2024 – рік Дракосиків: казкові герої допомагають наповнювати фонди дитячих бібліотек

«Дракосики» – саме таку назву має дитяча книжка, створена у співдії магазину товарів для дітей E.PIC в Епіцентрі та найбільшого українського видавництва дитячої літератури «Ранок». Історію про дракосиків написала для проєкту письменниця Юлія Вротна, а проілюструвала – художниця Марія Івáнова.

Головна місія книжки – навчити молодших школярів основам інтернет-безпеки. Також «Дракосики» допоможуть наповнити фонди дитячих бібліотек: 10 гривень від кожного проданого примірника «Дракосиків» компанії спрямують на закупівлю книжок для Центральної дитячої бібліотеки ЦБС Новобаварського району м. Харкова.

Дракосики обрані головними героями казкової оповіді не випадково.

«По-перше, Дракон – символ прийдешнього року, тож напевне принесе удачу нашій благодійній ініціативі, – ділиться Ірина Шинкаренко, директорка з маркетингу мережі ТЦ «Епіцентр». – По-друге, E.PIC вже залучав дракосиків до допомоги дітям: протягом весни 2023 покупці мережі купували м’які-іграшки, стікери та іншу продукцію із зображенням дракосиків, і цим самим долучалися до облаштування дитячої кімнати ком’юніті-центру «Опліч ХАБ» у Запоріжжі. А ще – ці персонажі полюбилися покупцям і всім нам, адже стали героями із місією. Щасливі, що лідируюче харківське видавництво «Ранок» стало нашим партнером в цьому чудовому і соціально важливому проєкті».

«Якщо (чи, точніше, коли) з’явиться другий наклад «Дракосиків», ми плануємо допомогти книжками ще одній бібліотеці південного регіону, адже саме там є величезна потреба в поповненні бібліотечних фондів україномовними дитячими книгами», – зазначила Олена Носоненко, паблішерка видавництва «Ранок».

Авторка Юлія Вротна зазначила, що книжка не лише яскрава і привертає увагу малечі, але й корисна для дітей в освітньо-виховному аспекті. На прикладі дракосиків Кіри, Леї, Вінні та Річі історія зачіпає тему безпеки дітей в інтернеті, критичного мислення та протидії фейкам (дезінформації). Також казка навчає приймати нестандартні рішення, проявляти винахідливість, боротися зі своїми страхами та по-справжньому дружити.

Є й інтерактивна частина: QR-коди, які ведуть на цікаві YouTube-ролики, гра-ходилка, головоломка та кросворд-драковорд.

«Дракосики» можна придбати у інтернет-магазині видавництва «Ранок», а також у мережі магазинів товарів для дітей E.PIC (в т. ч. онлайн).