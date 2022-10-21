5 ігор, в які можна бавитися з дітьми коли вимкнули світло

Коли ви вдома з малечею і раптом вимкнули світло, дуже важливо знатйти для дитини веселу розвагу, яка буде корисною та заспокійливою.

Блогер Артур Пайрері підготував добірку ігор, які будуть корисними на випадок, коли треба чимось розважити дитину, а можливості ввімкнути мультфільми нема.

Готуємо піцу

По черзі називайте з дітьми різні інгредієнти до піци, повторюватися не можна. Хто назве останній, той виграв. Після можна "приготувати" торт або суп.

Вгадай мультфільм

Розкажіть сюжет мультфільму або казки, а дитина нехай вгадає, приміром: казка про дівчинку, яка шукала свого друга, який опинився в Лапландії. Чим старша дитина, тим менше деталей сюжету варто розказувати. Ще одна варіація гри - плутати деякі елементи сюжету, а дитина нехай виправляє.

Асоціації

Назвіть слово, дитина має назвати асоціацію до вашого слова, потім ви асоціацію до слова дитини, і так по колу. В кінці спробуйте найти бодай якийсь зв'язок між першим і останнім словом гри.

Аліас

Загадайте слово і спробуйте пояснити його дитині не називаючи однокорінні, далі слово загадує і пояснює дитина, і так по черзі. Ця, на перший погляд, проста гра розвиває словниковий запас та креативне мислення.

Театр тіней

Ця гра стане у пригоді, якщо дитина боїться темряви. Завчасно звантажте на телефон малюнки, як показувати тіні пальцями, а коли вимкнуть світло, тренуйтеся з дитиною, по черзі один тримає ліхтарик, другий показує. Коли ви навчитеся показувати фігури, можна влаштувати справжній театр тіней. Також цікаво буде вирізати з паперу сніжинки та різні візерунки і просвічувати їх ліхтариком.

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