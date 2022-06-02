Aмерікан Юніверсіті Київ оголошує осінній набір студентів з безпрецедентними стипендіями воєнного часу

У партнерстві з Arizona State University та Cintana Alliance, Амерікан Юніверсіті Київ пропонує українським студентам трансформаційний досвід здобуття вищої освіти, надаючи освіту світового рівня, яка відповідає потребам воєнної та післявоєнної української економіки.

KИЇВ, УКРАЇНА – 02.06.2022 Aмерікан Юніверсіті Київ (AЮK) розпочинає набір студентів на бакалаврські та магістерські програми. Розуміючи виклики жорстокої російської війни та необхідність для багатьох українців покинули свої домівки, АЮК запускає осінні навчальні програми в онлайн форматі. Водночас команда АЮК вірить, що скоро зустрічатиме студентів у своєму головному корпусі в будівлі РічПорту. Більше того, АЮК пропонує всім зарахованим студентам гарантовані стипендії у 75%, тим самим надаючи талановитим українцям доступ до найвищих стандартів американської освіти, доступних нині в Україні.

«Освіта – це основа майбутнього процвітання України. Ми віримо, що після цієї страшної війни Україна стане сильнішою та стійкішою. Сьогодні ми маємо на меті підготувати нове покоління професіоналів до відбудови України, що перетворять її найуспішнішу країну в регіоні. Наші безпрецедентні стипендії воєнного часу – це внесок АЮК у перемогу України та її майбутнє відродження», – підкреслив Рік Шенгроу, Президент AЮК.

АЮК – перший університет в Україні, створений як інноваційний заклад світового рівня, що базується на американських стандартах освіти. Він співпрацює з Arizona State University (ASU), одним з найбільших та найінноваційніших у США, на основі 25-річної ліцензійної угоди. Стратегічне партнерство дає доступ Амерікан Юніверсіті Kиїв до навчальних програм ASU, програм обміну, та унікальну можливість для студентів АЮК здобувати подвійні дипломи обох університетів – AЮK та ASU.

Дипломи: Цієї осені Aмерікан Юніверсіті Kиїв пропонує онлайн-навчання на бакалаврських та магістерських програмах.

Для студентів бакалаврських програм AЮK пропонує програми з Business Administration, Global Management та Software Engineering. Програма Global Management є унікальною для українського ринку, адже дає студентам розуміння глобальних ринків і готує до управління багатонаціональними та глобальними організаціями в Україні та в усьому світі.

Для студентів магістерських програм AЮK пропонує програму Global Management з акцентом на міжнародну економіку, міжкультурні комунікації та інші навички, важливі в глобальному середовищі. Для посилення конкурентної переваги України в галузі ІТ, АЮК запускає магістерську програму з Software Engineering.

Подвійні дипломи: Завдяки поєднанню онлайн- та офлайн-навчання студенти AЮK мають можливість отримати дипломи як Амерікан Юніверсіті Київ (АЮК), так і Arizona State University (ASU). Серед запропонованих моделей – унікальна прискорена магістерська програма, що охоплює 4 роки навчання на бакалавраті в AЮK та 1 рік навчання на магістратурі в ASU.

Подвійні бакалаврські дипломи передбачають дві опції: 3+1 3 роки навчання в AЮK (диплом бакалавра АЮК)

1 рік навчання в ASU (диплом бакалавра ASU)

4+1 4 роки навчання в АЮК (диплом бакалавра АЮК)

1 рік навчання в ASU (прискорений диплом магістра з ASU)

Подвійний магістерський диплом:

1+1 1 рік навчання в АЮК (диплом магістра АЮК)

1 рік навчання в ASU (диплом магістра ASU)

Стипендії: Сьогодні, під час війни, розуміючи, наскільки сильно постраждала економіка України та фінансові можливості українців, АЮК розробив унікальний підхід до стипендій. Згідно з ним, всі зараховані у 2022 році студенти отримають гарантовані стипендії у 75% вартості для бакалаврату на два академічні роки та 60% вартості для магістратури на один академічний рік.

«АЮК пропонує унікальну освітню модель для України. Вона базується на високих стандартах американської освіти, навчальній програмі від Arizona State University, подвійних дипломах та міжнародному викладацькому складу. Це поєднання дозволяє нам запропонувати найкращу освіту за американськими стандартами в Україні для амбітних та академічно сильних студентів. Чекаємо на вас вже цієї осені, щоб розпочати цікаву академічну подорож і втілити слоган АЮК - «Освіта, що надає свободу» в реальність», – підкреслив Роман Шеремета, Ректор АЮК.

Викладацький склад АЮК включає топових науковців з різних країн, а також з України. Серед них стипендіати Програми імені Фулбрайт, науковці, що очолюють високі рейтинги за версією журналу Forbes, лауреати престижних європейських та американських нагород. Всі вони мають багатий досвід викладання в університетах США та Європи, включаючи Purdue University, Florida State University, University of Toronto, University of Amsterdam, Erasmus University та інших, тож привнесуть глобальний погляд та підхід до навчання.

Aмерікан Юніверсіті Київ

Aмерікан Юніверсіті Київ – є першим приватним університетом, який пропонує високі стандарти американської освіти в Україні завдяки партнерству з Arizona State University (ASU), одним із найбільших університетів США, який за рейтингом US News & World Report є найінноваційнішим університетом Америки. В Україні партнерами- засновниками AЮК є: EPAM Systems, BGV Group Management, Academy DTEK, Brain, Channel Georgian Consulting, Georgian American University.

Контактна особа уточнень, коментарів та інтерв'ю: Оксана Рудюк, (063) 210 00 69, oksana.rudiuk@auk.edu.ua