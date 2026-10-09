Бен Аффлек розповів про паралельне батьківство та спільне виховання дітей з Дженніфер Гарнер

Бен Аффлек розповів про паралельне батьківство / © Associated Press

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В інтерв’ю виданню Variety 54-річний актор Бен Аффлек розповів, що зараз почувається щасливим і вдячним за можливість проводити час із дітьми. Колишнє подружжя виховує трьох дітей: 20-річну Вайолет, 17-річну Серафіну та 14-річного Семюела.

«Я не хочу пропустити ці роки»

Бен Аффлек / © Associated Press

Аффлек зізнався, що його теперішній життєвий період — «дійсно чудовий». Актор багато працює, проте намагається зберігати баланс між кар’єрою та сім’єю, наприклад, забирає дітей зі школи, проводить із ними час і вечеряє разом, якщо ті погоджуються на компанію батька.

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Діти живуть із ним тиждень, а наступний проводять із мамою. Аффлек тепло відгукнувся про стосунки дітей із Гарнер і наголосив, що дуже вдячний колишній дружині за це.

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Спільне виховання також впливає на його професійні рішення. Актор свідомо прагне працювати над фільмами у Лос-Анджелесі, адже не хоче надовго від’їжджати на знімання в інші штати.

«Я розлучений, у нас спільна опіка, та я не хочу пропустити ці роки. Мої діти тут, а їхнє дорослішання минає так швидко» — пояснив він. Аффлек визнає, що має привілей обирати, де працювати, та цінує можливість бути поруч із дітьми, поки вони дорослішають.

Інколи підлітки ставлять тата на місце

Бен Аффлек / © Associated Press

Попри статус голлівудської зірки, вдома Аффлек залишається звичайним татом і його діти не дозволяють йому про це забути. В ефірі Jimmy Kimmel Live! актор розповів, що тепер, коли намагається поділитися життєвими уроками за сімейною вечерею, підлітки часто обмінюються красномовними поглядами.

Аффлек зізнався, що не міг уявити момент, коли припинить бути для дітей «крутим татом». Проте реальність виявилася іронічнішою, ніж він очікував. Одного разу, коли діти обговорювали стосунки друзів, актор вирішив поділитися власним досвідом. У відповідь 17-річна Серафіна поцікавилася: «О, то ти в нас експерт зі стосунків?».

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І це був не єдиний дотепний коментар. Під час походу до книгарні Серафіна помітила книжку французького автора під назвою «Вибачте мені за все» і миттєво заявила, що це, схоже на автобіографію її тата. Аффлек не образився, навпаки, він зізнався, що пишається почуттям гумору доньки, навіть якщо вона іноді небезпечно наближається до межі дозволеного.

Бен Аффлек / © Associated Press

Відвертість Аффлека нагадує, що після розлучення батьківство не зникає, а лише набуває нової форми. Актор намагається бути поруч із дітьми, цінує добрі стосунки між ними та Гарнер і вчиться приймати дорослішання дітей із гумором. Адже іноді найкращий доказ близькості у родині — можливість посміятися одне з одного, навіть коли тато знову береться давати непрохані поради.

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