Небезпека спільного сну: експертка показала, чому не можна брати немовля до свого ліжка

Австралійська експертка з безпеки дітей, яка веде блог у TikTok, показала, в чому небезпека спільного сну з немовлям у батьківському ліжку.

Чому ніколи не варто вкладати дитину спати в дорослому ліжку, розповіла австралійська тіктокерка BabySleepCode.

Виявляється, річ не лише в тім, що немовля може скотитися на підлогу. Експертка з безпеки дітей показала, чому матрац для дорослих небезпечний для дитини. В короткому ролику вона продемонструвала різницю між дитячим матрацом і дорослим.

Більшість матраців для дорослих небезпечні для сну немовлят.

Діти вчаться перевертатися зі спинки на животик у віці від восьми тижнів до п'яти місяців. У середньому восьмитижнева дитина важить 5 кг, а до п'яти місяців – 7 кг. На матраці для дитячого ліжечка навколо дитини не буде ум'ятин, тож будь-який ризик, пов'язаний із диханням, є низьким.

Щоб уявити ту саму восьмитижневу дитину на дорослому матраці середньої жорсткості, експертка використала гирі, за допомогою яких продемонструвала вдавлення, спричинене тілом дитини на обох матрацах. На дорослому матраці гирі втопилися набагато глибше.

Коментуючи заперечення передплатників, які звернули увагу на те, що в тілі дитини вага розподіляється рівномірніше, ніж це відбувається з гирями, експертка зауважила, що навіть за іншого розподілу ваги на м'якому дорослому матраці буде небезпечне вдавлення.

Тож м'який матрац для немовляти – це дуже небезпечний експеримент, від якого краще утриматися.

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