Чарівне батьківське слово, яке все змінює: що потрібно казати дітям / © www.credits

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На перший погляд — нічого особливого. Але саме це слово допомагає одночасно встановити кордони, заспокоїти дитину та навчити її чекати. Особливо важливою ця навичка є для батьків, які самі у дитинстві стикались з емоційними травмами, про це розповіло видання Psychology Today.

Це слово — «пізніше».

Слово, яке інколи тяжко сказати

Якщо ви виросли у родині, де «пізніше» означало «ніколи», де ваші прохання ігнорували чи висміювали, то використовувати це слово у спілкуванні зі своєю дитиною може бути болісно. Багато батьків, які пережили емоційну нестачу, мимоволі дають своїм дітям обіцянку: «Я ніколи не змушу тебе відчувати те, що відчував я».

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Через це:

слово «пізніше» сприймається як відмова;

з’являється почуття провини, наче ви недостатньо хороші батьки;

виникає страх, що дитина подумає: «я не потрібен».

Але ось парадокс, уникання цього слова не захищає дитину, а позбавляє її важливої навички, а саме терпіння та вміння жити у реальному світі, де бажане не завжди приходить миттєво.

«Пізніше» як інструмент любові та виховання

Ключ — не в самому слові, а в тону, щирості та дотриманні обіцянки. Це не має звучати як «відсторонення». Натомість «Ти дуже хочеш печиво? Ми скоро будемо вечеряти, тому печиво буде пізніше, після їжі.» І вечері справді даєте печиво, або: «Ти хочеш погратися, а я зараз п’ю каву. Зробимо це пізніше, коли я доп’ю. Обіцяю.»

Що дає дитині це слово:

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Фрустраційну витривалість — уміння справлятись із дискомфортом.

Розвиток терпіння — діти, які вміють чекати, краще контролюють емоції та досягають успіху у майбутньому.

Впевненість у батьках — на відміну від жорсткого «ні», «пізніше» ніби говорить: «я тебе чую, твоє бажання важливе, але зараз не час».

Межі без агресії — замість виснаження себе та спроб «все дати одразу», батьки зберігають ресурси та тепло.

Коли можна казати «пізніше»

Щоденні запити: «Можна мультик?» — «Після прибирання та прогулянки, пізніше, ввечері»

Під час емоційних сплесків: «Хочу нову іграшку зараз!» — «Ця іграшка справді класна. Ми зараз не купуємо, але пізніше можемо разом обрати, щоб відкласти до списку бажань»

Для заохочення самостійності: «Допоможи зав’язати шнурівки!» — «Спробуй сам ще раз, а пізніше я покажу як»

Коли вам потрібен відпочинок: «Пограй зі мною!» — «Я дуже люблю з тобою грати. Зараз я трохи перепочину та пізніше ми обов’язково щось придумаємо»

Але пам’ятайте, що слово «пізніше» має стати реальністю, інакше це просто фраза, яка розчаровує та руйнує довіру.

Коли не варто казати «пізніше»

Є моменти, коли слово «пізніше» може звучати байдужо чи навіть шкідливо:

Дитина плаче чи боїться: «Мені страшно», казати «поговоримо пізніше» у такому випадку це емоційне віддалення. Натомість скажіть «Я чую, що ти наляканий. Я поруч.» або «Мені дуже важливо знати, як ти себе почуваєш.»

У ситуаціях емоційного болю дитині потрібне «тут і зараз», а не «потім».

«Пізніше» — це не відмова

Це слово навчає дітей, що почуття не зникають, якщо їх не задовольнити миттєво, що життя — це не тільки миттєве бажання, а й планування, послідовність і довіра.

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Для батьків, особливо тих, які мали складне дитинство, використання цього слова — це маленький акт зцілення. Це можливість збудувати те, чого їм самим не вистачало: теплі, передбачувані межі, де є любов, а не контроль.

Слово «пізніше» — це м’яка сила. Воно не ранить, а підтримує. Воно формує терпіння, вміння чекати та будувати довіру та що найважливіше — це маленький, але потужний крок до того, щоб бути тими батьками, яких ми колись самі потребували.