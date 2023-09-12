Чи може навчання відволікти дітей від жахіть війни?

Жага до свободи - це те, що об'єднує кожного українця. Ми створюємо свою країну і готові допомагати навіть тоді, коли світ навколо палає. Ми здібні втілювати у життя проєкти, які варті уваги та витрачених зусиль. І у цьому тексті мова піде про один із таких проєтів.

"Діти - майбутнє України" - це благодійний проєкт школи англійської мови FLASH, що об'єднав навколо себе більше 30000 дітей з усієї України менш ніж за 2 роки. Учні проєкту не лише вивчають англійську, а і повністю змінюють своє відношення до навчання, адже воно цікаве та результативне.

Ось, як описує ідею створення проєкту власниця школи англійської мови FLASH - Тетяна Валеріївна Тасиць:

"Коли розпочалась війна, у мене, як і у кожного українця спочатку був шок. Але через 3 тижні я усвідомила, що треба щось робити і для суспільства. Більше того, мені треба було дати роботу всій команді, зайняти хоч чимось, аби відволікти від новин та жаху довкола. Ми - школа англійської мови FLASH, і ми працюємо в основному з дітьми. 99% наших працівників - жінки, і було непросто вигадати ідею того, який вклад ми могли зробити всією командою. Звісно, спочатку ми робили донати на ЗСУ, потім допомагали на інформаційному фронті, локально допомагали переселенцям, але мені хотілось чогось ще. Я подивилась на те, що ми вміємо робити професійно, і так з'явилась ідея - взяти на себе турботу про дітей. Локально це зробити було складно, бо персонал роз’їхався хто куди, а от онлайн ми могли робити що завгодно. І ми це зробили!"

Діти малювали листівки ЗСУ, підключались на уроки з бомбосховищ, з окупованих територій, постійно дякували за приділений їм час.

Ось деякі відгуки, які давали діти:

"Здравствуйте. Я Настя, мне 11 и я из Киева. Из-за войны была вынуждена уехать оттуда. Ваши уроки англійського помогают мне отвлечься, поднимают настроение и конечно же подтягивают мой уровень английского. С удовольствием хожу на них"

"Hello, я з Херсонської обл. Село Архангельське. Я вчу англ.мову тому що вона мені потрібна, і мені дуже подобаються уроки англійської. Ви дуже класний вчитель❤️"

Також не можна не згадати історію, яку розповіла наша викладачка Ірина: "Ми починаємо кожне заняття із розминки. Це такий простенький танок під англійську пісеньку. Діти їх обожнюють! І тут я бачу, як 2 дівчинки - мої учениці у теплих куртках та шапках танцюють цю розминку надворі. Я запитала їх чого вони надворі. На що вони

відповіли, що у них повітряна тривога. Вони закінчать танцювати і швиденько спустяться в укриття, яке тут поруч. В мене серце пішло у п'яти... В той момент я зрозуміла наскільки сильно ці діти потребують нашої підтримки та уваги..."

Таких історій безліч! Було не раз, що доводилось переносити уроки через масові ракетні обстріли, або ж проводити їх при свічках через постійні відключення електроенергії, але команда школи FLASH впоралася! Вони змінюють життя дітей, дають їм надію на краще, а також цінні знання, які точно знадобляться у майбутньому. Це неоціненний внесок!

Сьогодні благодійний проект «Діти - майбутнє України» зазнав змін на краще, розроблено практичні навчальні програми для дітей 1-9 класів, підручники, презентації... Триває автоматизація процесів, щоб можна було приєднати якомога більше діток.

Керівництво Школи Flash самотужки фінансує цей благодійний проєкт від його початку. Масштаби значно ростуть, а це означає, що для подальшого розвитку потрібна підтримка спонсорів та партнерів. Якщо ідея проєкту вам близька, ви можете звернутись до керівника проєкту Вікторії, написавши листа на пошту futureofukraine@flashstudies.com

Батьки ж можуть зареєструвати своїх дітей на навчання за цим посиланням: https://flashstudies.net/futureofukraine