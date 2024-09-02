Чи працюють дитячі корсети від сутулості: розповідає нейрохірург

Сутулість — це складний набір чинників, до яких можна віднести не лише відсутність фізичних навантажень і укріплення спини, але й генетичні особливості та психоемоційний стан дитини.

Лікар-нейрохірург Ярослав Мідик розповів, що однією з найпоширеніших помилок є спроба розв'язати проблему сутулості за допомогою корсетів. Особливо тих, що виготовлені з гумок і призначені для відтягування плечей назад.

Такі корсети, на жаль, часто виявляються неефективними. Вони не мають суттєвого впливу на звичку сутулитися, оскільки не вирішують основних причин цієї проблеми. Існують навіть корсети з функцією звукового сигналу. Вони сповіщають дитину, коли вона починає сутулитися. Проте ці пристрої зазвичай не приносять значної користі. Звукові сигнали можуть спонукати дитину до короткочасного випрямлення, але не змінюють тривалу звичку.

Сутулість — часто результат звички сидіти в неправильній позиції. Діти, що проводять багато часу за телефонами чи комп'ютерами, можуть мати схильність до сутулості, але це не обов'язково та не є постійною проблемою. Як правило, коли діти ростуть, вони поступово знаходять найбільш комфортні пози для сидіння та використовування різних пристроїв. Ергономіка робочого місця, зокрема правильна висота столу та стільця, має велике значення. Комфортні умови для сидіння допомагають зменшити нахил вперед і покращити поставу.

Батькам варто звернути увагу на організацію робочого місця дитини, забезпечивши відповідну висоту та підтримку спини. Також важливо підкріплювати хороші звички, нагадуючи про важливість правильної постави, але без надмірного тиску. Більшість дітей врешті-решт самостійно коригують свою поставу, адже організм має природний інстинкт шукати комфорт і правильну позицію.

Таким чином, лікар вважає, що застосування корсетів або часті зауваження — не найкращий спосіб розв'язання проблеми. Натомість важливо зосередитися на створенні сприятливих умов для сидіння та підтримувати здорові звички. Дозволити дитині самостійно знайти оптимальні рішення для підтримки правильної постави.

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