Чому дитина гризе нігті: розповідає неврологиня

Діти часто стикаються з різними емоційними переживаннями та одним із проявів їхнього внутрішнього дискомфорту може стати гризіння нігтів.

Ольга Топоркова, дитяча неврологиня, зазначає, що ця звичка не лише шкодить здоров’ю, але й може бути симптомом глибших проблем, пов'язаних із емоційним станом дитини.

Чому діти гризуть нігті

Гризіння нігтів, або обкушування шкіри навколо нігтя часто є сигналом про тривогу, стрес чи інші емоційні труднощі. За словами лікарки, багато дітей з такою поведінкою страждають від супутніх порушень, зокрема:

Порушення сну: діти можуть прокидатися вночі через страхи чи тривоги;

діти можуть прокидатися вночі через страхи чи тривоги; Підвищена тривожність : це може проявлятися у формі страху перед новими ситуаціями, невпевненості у соціальному середовищі, чи навіть страху школи;

: це може проявлятися у формі страху перед новими ситуаціями, невпевненості у соціальному середовищі, чи навіть страху школи; Емоційна нестабільність: діти можуть переживати часті зміни настрою, що також може впливати на їхню поведінку.

Чинники, що впливають на цю звичку

Важливо звертати увагу на обставини, в якій перебуває дитина.

Сімейні конфлікти: негативні емоції, які виникають в родині, можуть негативно вплинути на дитину. Якщо в сім’ї існує напруга, дитина може намагатися зняти стрес через гризіння нігтів.

негативні емоції, які виникають в родині, можуть негативно вплинути на дитину. Якщо в сім’ї існує напруга, дитина може намагатися зняти стрес через гризіння нігтів. Шкільний стрес: страх вчителів, або незадоволеність навчанням також можуть стати причинами тривоги.

страх вчителів, або незадоволеність навчанням також можуть стати причинами тривоги. Соціальні взаємодії: діти, які відчувають тиск з боку однолітків, або мають труднощі у спілкуванні, можуть використовувати цю звичку як спосіб самозаспокоєння.

Як боротися з цією звичкою

Спостереження та аналіз: батькам слід уважно спостерігати за дитиною та намагатися виявити тригери, які можуть викликати тривогу чи стрес, і прибирати їх.

батькам слід уважно спостерігати за дитиною та намагатися виявити тригери, які можуть викликати тривогу чи стрес, і прибирати їх. Відверті розмови: говоріть з дитиною про її емоції та почуття. Дитина має розуміти, що її почуття — нормальні та з ними можна впоратися. Це може допомогти зменшити стрес.

говоріть з дитиною про її емоції та почуття. Дитина має розуміти, що її почуття — нормальні та з ними можна впоратися. Це може допомогти зменшити стрес. Заміна звички: замість гризіння нігтів можна запропонувати дитині зайнятися чимось, що відволікатиме її, наприклад, малюванням, ліпленням або іншими творчими заняттями.

замість гризіння нігтів можна запропонувати дитині зайнятися чимось, що відволікатиме її, наприклад, малюванням, ліпленням або іншими творчими заняттями. Консультація з фахівцем: якщо звичка зберігається та супроводжується іншими симптомами (тривожністю, порушеннями сну), слід звернутися до психолога чи дитячого невролога. Професійна допомога може стати важливою у розв'язанні глибоких емоційних проблем.

Важливо уважно спостерігати за емоційним станом дитини та створювати для неї комфортне середовище. Діалог, підтримка та, за потреби, професійна допомога можуть суттєво полегшити цю звичку та допомогти дитині знайти здорові способи впоратися з власними емоціями.

Читайте також: