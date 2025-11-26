ТСН у соціальних мережах

Чому деякі діти ненавидять школу та що з цим робити

Якщо ваша дитина приходить зі школи сумна, втомлена та злегка розчарована, а на питання «Як пройшов день?», ви чуєте: «Навіщо мені все це потрібно?», на це варто звернути увагу.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Сучасна школа часто навчає так, що знання залишаються «закритими» у класі та не переходять у реальне життя, про це розповіло видання Psychology Today. Більшість шкіл не приділяють уваги перенесенню знань, тобто вмінню застосовувати те, що вивчив, у нових ситуаціях. Діти вчать формули, дати, правила, але рідко розуміють, як це використовувати у реальному житті. Математика, так вони з легкістю вирішують рівняння, але не знають, як порахувати чи вигідний автокредит. Історія — вчать на уроках події, але не бачать, як це допомагає ухвалювати рішення сьогодні.

Знання саме по собі не «перетікає» у практичні навички. Тому діти часто відчувають розчарування: знання є, а сенсу — ні.

Що робить школу нудною

Багато вчителів з найкращими намірами використовують методи, які швидше відлякують учнів, ніж мотивують їх:

  • Наука через страх: «Якщо не зрозумієте зміни клімату, планета буде зруйнована».

  • Математика через тиск: «Не вирішиш рівняння — не станеш інженером або лікарем».

  • Історія через жах: «Вивчай рабство, щоб не повторювати помилки минулого».

  • Література через сором: «Не проаналізуєш Гетсбі, залишишся культурно неписьменною людиною».

Такі методи запускають у мозку реакцію «захисти себе», яка блокує бажання вчитися. Діти вмикають «режим відключення» та перестають сприймати інформацію.

Як зробити навчання цікавим

Існують способи, які мотивують учнів через практичну користь, а не страх:

  • Наука через можливості: «Знання про клімат допомагає робити свідомий вибір, відкривати кар’єрні перспективи у „зеленій“ економіці».

  • Математика через практику: «Рівняння допомагають порахувати все, від спортивної статистики до відсотків за кредитом».

  • Історія через інструменти змін: «Вивчення соціальних рухів показує, як створювати альянси та змінювати світ».

  • Література через життя: «Коли ми аналізуємо персонажів, то розуміємо психологію людей, покращуємо стосунки та вчимося розповідати свої історії».

Що робити батькам

Якщо хочете, щоб ваша дитина із задоволенням навчалася:

  1. Показуйте зв’язок із життям. Пояснюйте, як знання щодня застосовується у реальному житті, наприклад, статистику можна використовувати у спорті, психологію — у стосунках, історію — у громадській активності.

  2. Використовуйте попкультуру. Фільми, соцмережі, знаменитості — чудовий матеріал для уроків психології, літератури чи математики.

  3. Стимулюйте саморефлексію. Попросіть дітей проаналізувати власні звички, поведінку чи емоції через те, що вони вивчають.

  4. Запитуйте магічне питання: «Як ти можеш використати це поза школою?» Це допомагає дітям перенести знання у практику.

Фрустрація вашої дитини — не її проблема, а реакція на систему, де знання часто не мають прямої користі. Проблему не вирішити, якщо зробити навчання «цікавим» заради забави. Треба робити знання корисними, тоді школа стане місцем цінного досвіду, а не нудного обов’язку.

