Чому малюк може бути постійно голодний: розповідає педіатриня
Багато батьків стикаються з ситуацією, коли здається, ніби дитину щойно ось погодували, а вона знову плаче та проситься до грудей.
Чому так відбувається і як зрозуміти, що малюк дійсно голодний, розповідає педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV. Грудне молоко — це оптимальне харчування для новонародженого. Воно дуже швидко проходить через шлунок, тож голод може виникнути навіть за 20 хв після годування.
«Якщо малюк поїв небагато, молоко швидко залишає шлунок і вже за 20 хв дитина може знову відчувати голод і плакати», — пояснює педіатриня.
Якщо малюк поїв добре, цей процес може тривати до 40 хв. Саме тому часте прикладання до грудей у перші тижні життя є нормою та природним способом забезпечити достатнє харчування.
Плач малюка — сигнал голоду
На грудному вигодовуванні плач найчастіше означає, що малюк хоче їсти. Навіть якщо здається, що він щойно поїв, лікарі радять реагувати на сигнали дитини:
Підносити малюка до грудей за перших ознак неспокою.
Не чекати, поки дитина заплаче голосно, раннє прикладання допомагає уникнути стресу.
«Кожен плач малюка — це його спосіб сказати: „Мені потрібна їжа“. Інші дії взагалі не потрібні» — додає педіатриня.
Практичні поради
Спостерігайте за сигналами малюка — смоктання рук, пошук грудей, легкий неспокій.
Не обмежуйте частоту годувань — особливо у перші тижні життя.
Не хвилюйтеся через «занадто часте годування» — це фізіологічно нормально та допомагає формувати лактацію.
Пам’ятайте про індивідуальні потреби — кожен малюк має свій ритм і швидкість засвоєння їжі.
Частий голод у новонародженого — це нормальна фізіологічна потреба, а не ознака неправильного догляду. Грудне молоко швидко засвоюється, а дитина може захотіти їсти знову вже через 20–40 хв. Тому довіряйте інстинктам і сигналам малюка.