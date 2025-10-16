Чому малюк може бути постійно голодний: розповідає педіатриня

Чому малюк може бути постійно голодний / © www.credits

Реклама

Чому так відбувається і як зрозуміти, що малюк дійсно голодний, розповідає педіатриня Марина Шакотько спеціально для Medical TV . Грудне молоко — це оптимальне харчування для новонародженого. Воно дуже швидко проходить через шлунок, тож голод може виникнути навіть за 20 хв після годування.

«Якщо малюк поїв небагато, молоко швидко залишає шлунок і вже за 20 хв дитина може знову відчувати голод і плакати», — пояснює педіатриня.

Якщо малюк поїв добре, цей процес може тривати до 40 хв. Саме тому часте прикладання до грудей у перші тижні життя є нормою та природним способом забезпечити достатнє харчування.

Реклама

Плач малюка — сигнал голоду

На грудному вигодовуванні плач найчастіше означає, що малюк хоче їсти. Навіть якщо здається, що він щойно поїв, лікарі радять реагувати на сигнали дитини:

Підносити малюка до грудей за перших ознак неспокою.

Не чекати, поки дитина заплаче голосно, раннє прикладання допомагає уникнути стресу.

«Кожен плач малюка — це його спосіб сказати: „Мені потрібна їжа“. Інші дії взагалі не потрібні» — додає педіатриня.

Практичні поради

Спостерігайте за сигналами малюка — смоктання рук, пошук грудей, легкий неспокій. Не обмежуйте частоту годувань — особливо у перші тижні життя. Не хвилюйтеся через «занадто часте годування» — це фізіологічно нормально та допомагає формувати лактацію. Пам’ятайте про індивідуальні потреби — кожен малюк має свій ритм і швидкість засвоєння їжі.

Частий голод у новонародженого — це нормальна фізіологічна потреба, а не ознака неправильного догляду. Грудне молоко швидко засвоюється, а дитина може захотіти їсти знову вже через 20–40 хв. Тому довіряйте інстинктам і сигналам малюка.