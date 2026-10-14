Чому підлітки соромляться батьків: думка психолога

Чому підлітки соромляться батьків / © Credits

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Ще вчора дитина охоче брала вас за руку, а сьогодні просить не проводжати її до шкільних дверей. У підлітковому віці навіть невинний жарт, поцілунок у щоку чи надто гучне привітання можуть викликати хвилю збентеження. Як пояснює психолог Луїс Гільєн в інтерв’ю виданню HELLO!, за такою поведінкою найчастіше стоїть не відсутність любові, а прагнення самостійності та гостра потреба бути прийнятим однолітками.

Чому підлітки соромляться батьків

У підлітковому віці думка друзів набуває особливої ваги. Дитина постійно порівнює себе з іншими, намагається зрозуміти, ким є, та вчиться створювати власний образ. Через це батьки, які раніше були природною частиною її світу, раптом можуть здаватися загрозою соціальному статусу.

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Підліток починає контролювати, що батьки говорять, як одягаються та чи не публікують спільні фото у соцмережах. Він може просити не називати його дитячим прізвиськом, не розповідати особистих історій у присутності друзів і стримувати публічні вияви ніжності. Особливо гостро це виявляється у школі, на спортивних заходах і у соціальних мережах, де будь-який незручний момент можуть побачити інші чи навіть записати на відео.

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За словами Гільєна, така поведінка пов’язана з формуванням ідентичності. Підліток намагається відповісти на запитання, хто він окремо від своїх батьків. Для цього йому потрібно випробовувати нові смаки, погляди, стиль і коло спілкування, та поступово відходити від звичного образу слухняної дитини.

Віддалення — не завжди відмова від близькості

Батькам важливо розрізняти прагнення автономії та справжнє емоційне відчуження. Часом підліток може соромитися обіймів на людях, але вдома все одно потребувати підтримки, тепла та відчуття безпеки. Така суперечність цілком природна, бо дитина вже хоче самостійності, проте ще не завжди вміє спокійно та делікатно встановлювати особисті кордони.

Водночас варто звернути увагу, якщо збентеження перетворюється на постійне приниження, презирство чи нав’язливе бажання приховувати родину. За цим можуть стояти глибші сімейні конфлікти, надмірний контроль або страх осуду. У таких ситуаціях важливо не карати підлітка за поведінку, а спробувати зрозуміти, що саме її спричиняє.

Як реагувати батькам

Найгірша стратегія — перетворювати кожен такий епізод на боротьбу за авторитет. Фрази на кшталт «Після всього, що я для тебе роблю, ти мене соромишся» лише посилюють дистанцію. Хоча батьківські почуття теж можуть бути зачеплені, дорослому важливо не перекладати власну образу на дитину.

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Натомість психолог радить виявляти гнучкість і не втрачати самоповаги. Якщо підліток не хоче обіймів у присутності друзів або просить не проводжати його до входу у школу, іноді достатньо поважати це прохання без драматизації. Водночас особисті межі не виправдовують грубості, тож спокійно обговорювати взаємну повагу також необхідно.

Не менш важливо не розкривати особистих подробиць про дитину перед іншими, не жартувати з її зовнішності чи почуттів і не втручатися без потреби в її цифровий простір.

Підліткове бажання дистанціюватися — не кінець близькості, а частина дорослішання. Дитина вчиться бути собою поза родиною, а батьки — давати їй більше свободи, але залишатися надійною опорою.

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