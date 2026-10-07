Чому винагорода може знижувати мотивацію дитини / © Credits

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«Зробиш — отримаєш нагороду» здається простим і дієвим батьківським правилом. І в короткостроковій перспективі воно справді працює — дитина докладає більше зусиль, щоб отримати бажане. Проте психологів цікавить інше питання, а саме, що відбувається з бажанням діяти, коли винагорода зникає. Про це розповіло видання Psychology Today.

Коли нагорода забирає мотивацію

Дослідження, проведене психологом Коу Мураямою та його колегами, показало цікавий ефект. Учасників попросили виконувати просте завдання, а одну з груп додатково винагороджували грошима за успішний результат. Під час наступного етапу винагороду скасували.

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Саме тоді проявилася суттєва різниця. Люди, які раніше отримували гроші за результат, згодом були менш схильні добровільно продовжувати виконувати завдання, ніж ті, хто спочатку не отримував винагороди за успіх.

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Дослідники також зафіксували зміни в роботі мозку. Спочатку фінансова винагорода посилювала нейронну реакцію, пов’язану з успішним виконанням завдання. Однак після її скасування ця реакція ставала слабшою. Тобто зовнішній стимул справді може тимчасово підсилити бажання докласти зусиль. Однак разом із ним може зникнути й частина інтересу до самої діяльності.

Пастка, до якої легко потрапити

Є й інша проблема — винагороди з часом втрачають свою привабливість. Психологи називають це гедоністичною адаптацією. Людина звикає до того, що спочатку приносило задоволення, і воно вже не викликає такого самого інтересу.

Як результат, батьки можуть опинитися у своєрідній гонитві за дедалі сильнішими стимулами. Маленької нагороди вже недостатньо, тому з’являється більша, потім ще більша. Так формується система, у якій дитина поступово звикає запитувати: «А що я за це отримаю?», і тут виникає важливе розмежування, що виконання вимоги ще не означає справжньої мотивації.

Зовнішня винагорода може забезпечити слухняність і швидкий результат. Але батькам зазвичай хочеться більшого, наприклад, щоб дитина сама розуміла сенс своїх дій, проявляла ініціативу, вчилася відповідальності та могла діяти без постійного заохочення.

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Цікавість замість контролю

Психологи пропонують інший підхід. Коли дитина опирається, не поспішати одразу підкуповувати її чи погрожувати покаранням, а спробувати зрозуміти причину поведінки.

Відмова щось робити не завжди означає лінощі, упертість чи бажання порушити правила. За нею можуть стояти страх, тривога, втома, конфлікт з іншими дітьми, потреба в увазі чи бажання довше залишатися поруч із батьками.

Кожна з цих причин потребує іншої реакції. Винагорода може тимчасово змусити дитину погодитися, але не усуне те, що насправді стоїть за її опором. Тож замість автоматичного: «Що я можу тобі за це дати?» варто поставити інше запитання: «Що зараз заважає тобі це зробити?».

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