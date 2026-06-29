Чи можна використовувати SPF для немовлят і як захистити дитину без ризиків для здоровʼя

Чи можна використовувати SPF для немовлят / © Credits

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Ми звикли чути про важливість сонцезахисного крему і це справді так. SPF допомагає зменшити ризик сонячних опіків і довгострокового пошкодження шкіри, включно з підвищеним ризиком раку шкіри.

Однак дитяча шкіра — інша історія. За словами видання Cleveland Сliniс, захист немовлят від сонця потребує особливого підходу, адже їхній організм ще не здатний так само ефективно реагувати на активні інгредієнти косметики та регулювати температуру тіла.

Коли немовлятам можна SPF

Фахівці та рекомендації педіатричних асоціацій сходяться в одному, що дітям до 6 місяців не рекомендується використовувати сонцезахисні креми. Причина у тому, як працюють різні типи SPF.

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Хімічні фільтри мають проникати у шкіру, для того, щоб діяти, проте організм немовляти ще не здатний ефективно обробляти ці речовини.

Мінеральні фільтри діють інакше, вони залишаються на поверхні шкіри та створюють захисний бар’єр. Але і тут є нюанс, адже щільний шар крему може заважати природному охолодженню тіла та утримувати тепло. А для немовлят, які ще не вміють добре регулювати температуру, це може бути ризиком.

Водночас лікарі підкреслюють, що у реальному житті інколи доводиться діяти гнучко. Якщо уникнути сонця неможливо, нанесення SPF краще, ніж сонячний опік.

Який сонцезахист обирати для дітей

Після 6 місяців, коли сонцезахисний крем уже можна вводити у догляд, важливо звертати увагу на склад і формат.

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Мінеральні фільтри. Найбезпечнішим варіантом вважаються мінеральні SPF. Вони не проникають у шкіру, а працюють як щит. Ключові інгредієнти: цинк оксид і діоксид титану. Ці компоненти визнані безпечними та ефективними регуляторними органами та добре вивчені. Сучасні формули таких кремів уже не обов’язково залишають щільний білий слід, нові текстури стали значно легшими та прозорішими.

Широкий спектр захисту. Ідеальний дитячий SPF має маркування, де позначено захист і від UVA та від UVB-променів. UVA-промені пов’язані з фотостарінням і пігментацією, а UVB — із сонячними опіками та ризиком онкологічних змін шкіри.

SPF не нижче 30. Рекомендований рівень захисту — SPF 30 і вище, бо він блокує приблизно до 97% шкідливого випромінювання.

Формат. Спреї — найменш рекомендований варіант. Частина засобу просто не потрапляє на шкіру, а розпилення ускладнює контроль нанесення, особливо біля обличчя. Краще обирати креми, лосьйони та гелі, особливо для жирної шкіри. Це дозволяє рівномірно нанести засіб і уникнути потрапляння в очі.

Водостійкість. Водостійкий SPF краще витримує контакт із водою та потом, але не є «незмивним». Будь-який крем поступово втрачає ефективність, особливо після купання.

Як наносити SPF

Навіть найкращий крем не працює, якщо його використовувати неправильно. Базові правила:

наносити щодня

за 30 хв до виходу на вулицю

оновлювати кожні 2 години, якщо дитина не у воді

кожні 40 хв, якщо є контакт із водою

Захист немовля без крему

До 6 місяців головний принцип — мінімум прямого сонця. Альтернативи SPF:

тінь

парасольки

козирки на візок

капелюхи

легкий одяг із довгими рукавами

спеціальні УФ-захисні тканини

Також варто уникати пікових годин сонячної активності. Найкращий час для прогулянок — ранок або вечір, тоді як середина дня краще підходить для перебування у приміщенні.

Сонцезахист для немовлят — це не лише крем, а й комплексний підхід, де тінь, одяг і режим прогулянок відіграють не меншу роль, ніж SPF.

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