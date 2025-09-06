Чи можна за допомогою препаратів підняти імунітет дитини: отоларинголог розвінчує міф / © Credits

Отоларинголог Володимир Яцків категоричний у своєму твердженні, що не існує препаратів, які б підіймали імунітет. Всі так звані «імуномодулятори» чи «стимулятори імунітету» не мають науково доведеної ефективності.

Багато препаратів, які рекламують як «засіб для імунітету», насправді є лише харчовими добавками чи засобами із сумнівними механізмами дії. Вони не здатні захистити дитину від вірусів і не зменшують ризик захворювань.

Чому діти часто хворіють

Імунна система дитини відрізняється від дорослої:

У перші роки життя організм лише «вчиться» боротися з інфекціями.

Контакт із новими вірусами у садочку чи школі — це природна частина розвитку імунітету.

Кілька застуд на рік у дитини — це норма, а не ознака слабкого здоров’я.

Як підтримати імунітет дитини

Замість того щоб витрачати гроші на сумнівні препарати, лікар радить зосередитися на базових речах, які дійсно працюють:

Збалансоване харчування : овочі, фрукти, білок, цільнозернові продукти.

Повноцінний сон: діти дошкільного віку мають спати не менше 10–11 годин.

Фізична активність: прогулянки, рухливі ігри, спорт.

Свіже повітря : щодня, за будь-якої погоди.

Достатня кількість води : щоб уникати зневоднення.

Гігієна : регулярне миття рук з милом.

Вакцинація: найефективніший доказовий метод захисту від небезпечних інфекцій.

Чого робити не варто

Давати дитині «чарівні таблетки для імунітету».

Вірити рекламі про «унікальні засоби» від застуди.

Перевантажувати дитину вітамінними комплексами без призначення лікаря.

Підняти імунітет таблетками чи сиропами — неможливо. Це міф, який активно підтримує фармринок. Натомість справжній захист для дитини — це здоровий спосіб життя, правильний режим і вакцинація.

Батькам важливо пам’ятати, що хворіти іноді — це нормально. Організм дитини вчиться боротися з інфекціями і цей процес неможливо замінити жодним препаратом.