Цікаві літні розваги з крейдою для вашої дитини: секрети мами-блогерки

Якщо у вас є залишки крейди, не поспішайте їх викидати, використайте з користю і займіться з вашою дитиною вуличним малюванням.
Блогерка The Stringy Mama, у минулому – вчителька, ділиться зі своїми підписниками цікавими та корисними лайфгаками по догляду, розвитку та заохоченню до різної активності своїх дітей. В одному з останніх відео, вона розповіла про цікаву забавку, яку зробила своїм дітям до канікул.
Вам знадобиться:
- Різноколірна крейда (можна використовувати залишки);
- Zip-lock пакет;
- Молоток;
- Ємності;
- Великі пензлики.
Що робити:
- Першочергово, треба розсортувати крейду за кольорами;
- Покладіть крейду однакового кольору до Zip-lock пакета, дайте дитині молоток і хай вона її подрібнить (знаходьтесь поруч та пильно дивіться, щоб дитина не поранилась молотком або замініть звичайний на дерев’яний). Дітям має дуже сподобатись цей процес;
- Крейду треба гарненько розбити та перетворити майже на пил;
- Висипте крейдовий пил у різні ємності по кольорах і додайте у кожну води;
- Видайте дитині пензлик і можна починати малювати на асфальті.
Поради:
Не висипайте у ємності всю подрібнену крейду, трохи залиште, адже якщо ви дуже розбавите її водою, зможете додати сухої. Якщо крейди не залишилось, можна додати звичайний крохмаль.
Спочатку, малюнок матиме акварельний вигляд, а коли асфальт висохне, залишаться красиві та кумедні дитячі малюнки крейдою. Згодом, такі малюнки дуже просто змити водою і не залишиться жодного сліду.
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