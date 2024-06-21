Цікаві літні розваги з крейдою для вашої дитини: секрети мами-блогерки

Якщо у вас є залишки крейди, не поспішайте їх викидати, використайте з користю і займіться з вашою дитиною вуличним малюванням.

Блогерка The Stringy Mama, у минулому – вчителька, ділиться зі своїми підписниками цікавими та корисними лайфгаками по догляду, розвитку та заохоченню до різної активності своїх дітей. В одному з останніх відео, вона розповіла про цікаву забавку, яку зробила своїм дітям до канікул.

Вам знадобиться:

Різноколірна крейда (можна використовувати залишки);

Zip-lock пакет;

Молоток;

Ємності;

Великі пензлики.

Що робити:

Першочергово, треба розсортувати крейду за кольорами;

Покладіть крейду однакового кольору до Zip-lock пакета, дайте дитині молоток і хай вона її подрібнить (знаходьтесь поруч та пильно дивіться, щоб дитина не поранилась молотком або замініть звичайний на дерев’яний). Дітям має дуже сподобатись цей процес;

Крейду треба гарненько розбити та перетворити майже на пил;

Висипте крейдовий пил у різні ємності по кольорах і додайте у кожну води;

Видайте дитині пензлик і можна починати малювати на асфальті.

Поради:

Не висипайте у ємності всю подрібнену крейду, трохи залиште, адже якщо ви дуже розбавите її водою, зможете додати сухої. Якщо крейди не залишилось, можна додати звичайний крохмаль.

Спочатку, малюнок матиме акварельний вигляд, а коли асфальт висохне, залишаться красиві та кумедні дитячі малюнки крейдою. Згодом, такі малюнки дуже просто змити водою і не залишиться жодного сліду.

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