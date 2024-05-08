Динозавр у льодовому яйці: як зробити іграшку, яка займе дитину на довгий час

Як це часто буває, у теплу пору року дитина вимагає ще більшої батьківської уваги, ніж зазвичай. Діти хочуть гратись на сонечку і їх легко відірвати від таких популярних на сьогодні ґаджетів. Але зайняти дитину на довгий час виходить не завжди.

Поспішаємо вам на допомогу з цікавим лайфгаком від keep.kids.busy, які запропонували власноруч зробити оригінальну льодяну іграшку, якою зацікавляться не тільки діти, а, можливо, й батьки – динозавр у льодовому яйці!

Що нам для цього треба:

Динозавр, бажано не один. Звичайно, його можна замінити на іншу цікаву чи улюблену іграшку вашої малечі

Повітряна кулька. Вам їх знадобиться декілька, аби повторити цю іграшку

Вода

Морозильна камера

Дерев’яний молоточок. Можете вигадати щось своє, головне, аби дитина не поранилась

Процес приготування іграшки:

Беремо кульку і засовуємо усередину вашу іграшку

Додаємо у кульку води і зав’язуємо. Від кількості води буде залежати розмір вашого «яйця»

Ховаємо усе в морозильник і чекаємо до повного замороження

Дістаємо і знімаємо кульку

Віддаємо дитині льодяне яйце і дерев’яний молоточок

Далі насолоджуємось непідробною дитячою радістю. Можемо навіть приєднатися до процесу видобутку динозавра з яйця.

Одразу зверніть увагу, щоб іграшка всередині льодового яйця не була замала для вашої дитини, аби під час гри її не можна було проковтнути. Також не варто використовувати хутряні, або м’які іграшки, гострі чи збірні, бо ж коли дитина буде бити яйце, іграшка може «розпастися» разом із ним.

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