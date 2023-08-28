Дитина та спека: запобіжні заходи

Іноді засоби масової інформації повідомляють про трагічні випадки, що відбуваються з дітьми, залишеними без нагляду на сонці.

Як не допустити трагедії та зберегти здоров'я дитини у літню спеку, нам розповів лікар-педіатр, неонатолог клініки "Педіатр" Михайло Соколовський.

Дитина – теж людина. І, як будь-яка людина, страждає від спеки. Тільки відрізняються діти в цьому від дорослих тим, що в той час, коли дорослому просто жарко, дитині дуже жарко. Погодьтеся, дорослого, який просто так невпинно бігає колами, бо весело, навряд чи зустрінеш на вулиці. Отже, тепла як побічного продукту нашої життєдіяльності дитячим організмом виділяється більше. Тому важливо завжди пам'ятати, що питання терморегуляції для дитини стоїть гостріше, ніж для дорослого. З цієї точки зору більш ніж дивно має вигляд мама, що йде вулицею в легкій літній сукні, і дитина в колясці, загорнута з ніг до голови.

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Коли спека небезпечна

Є кілька причин перегріву:

Дефект догляду. Перегрів може статися, якщо:

дитина в спеку одягнена тепліше, ніж одягнені батьки;

малюк надто довго перебуває на сонці. Не варто, прийшовши на пляж, змушувати малюка чекати, поки мама отримає гарну засмагу. Дитина має бути в панамці, а найкраще – в тіні або в приміщенні, що провітрюється. Перегрів із трагічними наслідками може настати, якщо батьки йдуть до супермаркету чи ринку, залишивши дитину в машині.

Порушення терморегуляції

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У спеку дитина обов'язково повинна пити рідину та пітніти. На жаль, зустрічаються мами, які привчають дівчаток ще з однорічного віку користуватися антиперспірантами, чого робити в жодному разі не можна. Коли дитина пітніє, збільшується її тепловіддача.

Симптоми перегріву (залежно від ступеня перегріву) :

підвищення температури;

млявість та блідість;

втрата свідомості;

судоми.

Що робити при перегріві

Якщо ви бачите, що дитина в спеку починає вести себе неадекватно (або занадто збуджена, або занадто загальмована), потрібно зробити наступні кроки:

Вивести дитину в тінь на простір, що добре провітрюється, але не під кондиціонер.

коли дитина потіє, збільшується її тепловіддача

Давати багато рідини часто і дрібними порціями (щоб провокувати блювоту).

У поодиноких випадках потрібні жарознижувальні: "Ібупрофен" або "Парацетомол" у віковому дозуванні.

Як не застудитися у спеку

Якщо ви в спекотну погоду заходите з вулиці до кімнати, де працює кондиціонер, різкий перепад температур може спровокувати застуду. Тому приміщення, де мешкає дитина, найкраще просто провітрювати. Але якщо на вулиці надто спекотно і прохолодне повітря в квартиру не надходить, безпечніше буде вчинити так: вийшовши на вулицю, відкрити вікна, щоб провітрити приміщення, а прийшовши з вулиці, закрити вікна та ввімкнути кондиціонер. У цьому випадку ваш малюк буде остигати разом із кімнатою.

Тетяна Корякіна