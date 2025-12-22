Діти хворіють: коли варто залишатися вдома, а коли — бігти до лікаря / © Credits

Бути батьками — це майже як працювати у постійному «штабі невідкладної допомоги»: діти кашляють, падають, раптово з’являються висипки чи блювання. І тоді постає головне питання: коли можна трохи почекати вдома, а коли дійсно треба бігти до лікаря. На нього спробувало дати відповідь видання PureWow, щоб допомогти батькам не панікувати та ухвалювати розумні рішення у найпоширеніших ситуаціях.

Лихоманка

Лихоманка часто лякає, але зазвичай це сигнал того, що імунна система працює:

Діти до 3 місяців: будь-яка ректальна температура 38°C і вище потребує негайної оцінки лікаря. Якщо дитині менш ніж 6–8 тижнів, йдеться навіть про відвідування відділення невідкладної допомоги.

Діти старші 3 місяців: температура до 39°C на перший день хвороби необов’язково є критичною, якщо дитина активна, п’є воду та нормально дихає.

Коли обов’язково звертатися до лікаря:

лихоманка триває понад 48–72 години

проблеми з диханням, сильна сонливість, дитина «сама не своя»

постійна блювота чи відмова від їжі

висипка, схожа на синці чи червоні крапки

хронічні хвороби, слабкий імунітет, неповна вакцинація

Якщо дитина має втомлений і нервовий вигляд або «не така, як зазвичай» — довіряйте інтуїції та звертайтеся до лікаря навіть за помірної температури.

Кашель і застуда

Більшість застуд у дітей легкі і минають самі, але треба звертати увагу на такі ознаки:

швидке чи ускладнене дихання

втягування грудної клітки під час вдиху

синюваті губи

хрипи, свистячий звук під час дихання

поганий апетит або сонливість

За звичайного нежитю чи сезонної застуди можна допомогти дитині безпечними засобами, наприклад, легким аспіратором для носа.

Блювання і діарея

Справжній червоний прапорець — зневоднення, особливо у дітей до 12 місяців. Звертайтеся до лікаря, якщо:

сухий рот, відсутність сліз, западання очей

менше ніж 4 мокрі підгузки за 24 години

сонливість, апатія

зелене блювання, кров у блювоті чи стільці

сильний біль у животі, здуття

симптоми тривають понад 5 днів або погіршуються

Висипка

Терміново до лікаря:

висипка не блідне за натискання

супроводжується лихоманкою

дитина має хворий вигляд, важко дихає

швидко поширюється, є пухирі з гноєм

висипка на очах або в роті

Бути вдома: якщо дитина активна, п’є воду і висипка схожа на типовий вірусний висип.

Розтягнення і переломи

Потрібне рентгенівське обстеження, якщо дитина:

не може пройти чотири кроки

біль одразу над кісткою

деформація кінцівки

сильний набряк чи неможливість руху суглобом

дитина до 2 років і є підозра на перелом

Якщо дитина ходить, рухає суглобом і стан покращується зі спокоєм та льодом, спостереження вдома буде достатньо.

Порізи

Вдома:

поверхневі, чисті

без сильної кровотечі

не на обличчі, руках, суглобах чи геніталіях

До лікаря:

глибокі чи відкриті рани

кровотеча, яка не зупиняється

видно м’язову чи жирову тканину

укуси

пошкодження нервів або сухожиль

рани на обличчі

Діти часто хворіють — це нормально. Але уважне спостереження, довіра до інтуїції та знання «червоних прапорців» допоможуть не пропустити серйозну ситуацію. І пам’ятайте, спокійні батьки — здоровіші діти.