Діти копіюють не лише наші слова, а й звички: як батьківська залежність впливає на дитину

Діти копіюють не лише наші слова, а й звички / © Credits

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«Відклади телефон», «Досить дивитися в екран», «Давай краще пограємося» — знайомі фрази для багатьох батьків. Ми прагнемо навчити дітей здорового користування гаджетами, встановлюємо правила та хвилюємося через надмірний час перед екранами. Проте є один нюанс, про який дорослі часто забувають, діти уважно спостерігають за нами та переймають не лише наші слова, а й щоденні звички.

Саме на цьому наголошує видання Psychology Today. Виявляється, важливо не тільки те, скільки часу дитина проводить зі смартфоном, а й те, як часто батьки відволікаються на власні пристрої під час спілкування з нею.

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Ідеться не про необхідність повністю відмовитися від технологій. Радше про те, яку модель взаємодії з гаджетами ми демонструємо вдома та чи не витісняє цифровий світ живий контакт із найближчими людьми.

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Коли смартфон важливіший за дитячу увагу

Маленькі діти постійно шукають контакту з батьками, ставлять запитання, розповідають про свої відкриття, просять по допомогу, хочуть поділитися переживаннями чи просто побути поруч. Те, як дорослі реагують на такі спроби взаємодії, має велике значення для формування довіри та емоційного зв’язку.

Однак смартфон може непомітно переривати ці моменти. Коли дорослі користуються телефонами, вони приблизно у п’ять разів рідше реагують на спроби дитини привернути увагу, а якщо й відповідають, то роблять це менш оперативно та залучено.

З боку така ситуація може здаватися дрібницею, проте для дитини це може означати, що її слова та потреби зараз не на першому місці.

Батьківське ігнорування

Це не обов’язково демонстративне ігнорування. Часто все відбувається автоматично, наприклад, дорослий відповідає на повідомлення під час вечері, перевіряє сповіщення, поки дитина розповідає про свій день, або гортає новини під час спільної гри.

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Регулярне відволікання на телефон може позначатися на емоційному стані дітей. Існує зв’язок між батьківським ігноруванням і низкою труднощів у дитячому розвитку. Серед них:

тривожність

депресивні прояви

агресивна поведінка

нижча самооцінка

слабші соціально-емоційні навички

Останні охоплюють здатність розуміти та висловлювати власні почуття, будувати стосунки та взаємодіяти з іншими людьми.

Також виявлено зв’язок між тим якщо батьки зосереджуються на смартфонах у моменти спроб налагодити контакт, і більшою невпевненістю підлітків у прив’язаності до матері та батька. Інакше кажучи, дитина може почати сумніватися, наскільки відкриті емоційно для неї батьки.

Діти переймають цифрові звички дорослих

Батьківський вплив не обмежується якістю спілкування. Дорослі фактично показують дітям, яке місце технології мають посідати у повсякденному житті. Науковці використовують термін техноперешкоди (technoference) — ситуації, коли гаджети переривають або ускладнюють живу взаємодію між членами родини.

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Що саме дитина може засвоювати:

Смартфон завжди має пріоритет. Якщо батьки постійно переривають розмови заради повідомлень, дитина може сприймати таку поведінку як норму.

Будь-яку нудьгу потрібно негайно заповнити екраном. Якщо дорослі дістають телефон щоразу, коли виникає вільна хвилина, дитина може перейняти цю звичку.

Живе спілкування можна відкласти. Постійні відволікання формують уявлення, що розмова з близькими не завжди потребує повної уваги.

У результаті дитина не просто користується гаджетами, вона засвоює певну модель стосунків із ними.

Вплив батьківського смартфона на мовлення та розвиток

Окрему увагу варто приділити тому, як використання телефонів дорослими може позначатися на когнітивному розвитку дітей. Виявляється, кожна додаткова година щоденного користування смартфоном кимось із батьків уповільнює прогрес у розвитку словникового запасу дитини. Крім того, використання батьками технологій у присутності дітей можуть мати низку наслідків, на кшталт:

труднощі когнітивного розвитку

більша кількістю поведінкових та емоційних проблем

нижчий рівень просоціальної поведінки

слабший зв’язком із батьками

збільшення часу, який діти проводять перед екранами

Водночас важливо не робити поспішних висновків. Більшість цих досліджень з цього питання встановлюють статистичні зв’язки, проте не доводять, що саме смартфони батьків безпосередньо спричиняє проблеми з розвитком або поведінкою. На результати можуть впливати й інші чинники.

Проте загальна тенденція дає привід замислитися, бо якість спілкування у родині важлива, а цифрові звички дорослих є частиною цього середовища.

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