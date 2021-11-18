Дитячий та підлітковий алкоголізм: як розпізнати проблему та що робити

Дитячий та підлітковий алкоголізм: як розпізнати проблему та що робити

Алкоголізм у дітей не міф. Давайте розберемося, чому купівля дитячого шампанського – погана ідея.

Звідки взявся алкоголізм серед дітей та підлітків? Чому підлітки звикли до алкоголю? В Україні середній вік початку вживання алкоголю становить 13-14 років, але є й випадки, коли 10-річна дитина вже знає смак міцного напою. Діти зазвичай випивають свій перший келих вина вдома, часто у присутності батьків. Дорослі помилково думають, що такий експеримент задовольнить цікавість їхніх дітей на довгі роки. Але дитина знову тягнеться до алкоголю, але вже під тиском ровесників.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, чому п'ють підлітки, як розпізнати, що дитина зловживає алкоголем, і до якого лікаря звертатись.

Діти стають залежними від алкоголю

Алкоголь супроводжує українців у різних життєвих ситуаціях: п'ємо через стрес, для розігріву, з нагоди іменин, просування по службі. Такі звички переважають у дорослих та передаються підліткам.

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У міру дорослішання діти звикають до присутності алкоголю у своєму житті. Він супроводжує сімейні урочистості, тому дитина не бачить нічого поганого у розпиванні міцного напою. І багато хто думає, що нічого поганого в покупці безалкогольного шампанське на день народження свого малюка немає. Однак це моделює певну поведінку, для дитини надсилання просте – це день народження, а отже, обов'язково має бути алкоголь.

Чому п'ють підлітки

Вживаючи алкоголь, підлітки уникають батьківського контролю і тим самим демонструють зрілість та незалежність. Під впливом алкоголю підліткам легше встановлювати контакти та зміцнювати свою групову приналежність.

В інших випадках підлітки часто вагаються між почуттям власної важливості та сильною невпевненістю в собі, навіть невеликі проблеми швидко перетворюються на серйозні кризи. І тут алкоголь пропонує себе як засіб вирішення проблем: він дає безпеку, хоч і хибну, зменшує занепокоєння, допомагає впоратися зі стресом.

Як пов'язані психічні захворювання дітей та зловживання алкоголем

Деякі підлітки свідомо чи несвідомо намагаються подолати проблеми психічного здоров'я за допомогою алкоголю. Це особливо видно щодо депресії, тривожних розладів, синдрому дефіциту уваги, гіперактивності, суїцидальних думок та розладів харчової поведінки.

В іншому разі психічні захворювання можуть стати результатом зловживання алкоголем. Тому для батьків важливо адекватно сприймати, що у дитини є проблема з алкоголем та можливі психічні захворювання, які потребують певного лікування.

Як розпізнати, що у дитини проблеми: "попереджувальні сигнали"

Деякі з наведених нижче проблем можуть не бути пов'язані з вживанням алкоголю вашою дитиною. Вони можуть бути результатом складного процесу зростання підлітка. Однак, коли їх виникає одразу кілька, варто приділити особливу увагу підлітку:

явне падіння інтересу до занять, які раніше приносили дитині задоволення;

підвищення рівня фрустрації, істерик, прояв ворожості;

проблеми з навчанням та поведінкою у школі;

спроби ізолювати себе від контактів із сім'єю, прихованість;

часті перепади настрою, радість, що різко змінюється дратівливістю, апатією;

зміни в раціоні харчування та звичках сну, наприклад, пізнє піднесення або втрата апетиту;

запах алкоголю з рота, скляні червоні очі, сміх без причини чи агресія;

зневажливе ставлення до зовнішнього вигляду; недотримання правил особистої гігієни;

збільшення фінансових потреб та приховування кишенькових грошей, зникнення невеликих сум із дому;

дратівливість у разі спроби дізнатися про нові знайомства та вечірні прогулянки.

Пияцтво дітей та підлітків пов'язане з безліччю ризиків, які завдають шкоди їхньому здоров'ю та ускладнюють початок життя. Алкоголь часто супроводжується курінням, іноді прийоманням наркотиків та передчасним початком статевого життя з більшою ймовірністю незапланованої вагітності.

Лікування дитячого алкоголізму: до кого звертатись?

Лікуванням підліткового та дитячого алкоголізму займається лікар-нарколог, як правило, весь процес терапії потребує стаціонарного перебування. Однак досі немає ефективних та перевірених терапевтичних програм для дітей та підлітків, які зловживають алкоголем. Лікування підлітків відрізняється від лікування дорослих. В останньому разі терапія спрямована на те, щоб показати людині, що вона втратила і від чого відмовилася заради міцних напоїв.

Для підлітків такі бесіди марні – вони не втратили ні домівки, ні родини, ні роботи. Більше того, така любов до пиятики підлітками не сприймається як проблема і, тим більше, як хвороба. А значить, будь-які спроби допомогти сприйматимуться в багнети.

Інша причина складності у лікуванні підлітків – впевненість, що алкоголь ставить їх у вище становище у групі однолітків. "Я був ніким, а тепер усі рахуються зі мною, запрошують на вечірки", — найчастіше чують лікарі від своїх пацієнтів-підлітків.

Хто винен у дитячому алкоголізмі – школа, друзі, батьки?

Дослідники з Університету Аделаїди показали, що батьки мають явний вплив на те, чи мають їхні діти проблеми з алкоголем. Австралійська команда з майже 3000 підлітків віком від 12 до 17 років вивчала вживання ними алкоголю та різні фактори, які могли вплинути на можливу залежність.

Виявилося, що більшість опитаної молоді контактувала з алкоголем до досягнення 16-річного віку, проте для вчених це було не найцікавішим.

Один із основних висновків дослідження полягає в тому, що батьки впливають на рішення своїх підлітків вживати алкоголь сильніше, ніж вони можуть собі уявити. За словами керівниці проєкту Жаклін Боуден, поведінка та ставлення батьків до алкоголю справді мають значення, вони можуть як завадити дітям пити у ранньому віці, так і сприяти цьому.

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