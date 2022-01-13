Для найменших: у кінотеатрі презентували українські мультики для дітей від 1 року

Вперше на великому екрані зустрілися герої популярних українських мультсеріалів.
Вчора, 12 січня, у кінотеатрі Multiplex (ТРЦ Respublika Park) відбулася прем’єра першого випуску нового кінотеатрального проєкту для найменших глядачів – "Мультики в кіно. Українське для малят".
Відтепер батьки разом зі своєю малечею віком від 1 року можуть переглядати українськомовні мультики у кіно. З 13 січня перший випуск проєкту - в кінотеатрах України.
Оцінити переваги кіносеансу для найменших мали нагоду зіркові батьки та лідери думок серед батьківської аудиторії.
"Мультики в кіно. Українське для малят" - це спільний проєкт FILM.UA Group, мережі кінотеатрів Multiplex, українських незалежних студій анімацій, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Вперше на великому екрані зустрілися герої популярних українських мультсеріалів – "Хоробрі зайці", "210 добрих справ", "Маленьке містечко" та "Першосвіт". Усі проєкти розроблені українськими студіями, а персонажі мультфільмів спілкуються між собою виключно українською мовою.
Офіційний медіапартнер проєкту — анімаційний, розважально-пізнавальний телеканал для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку ПЛЮС ПЛЮС.
Сеанси орієнтовані на дітей віком від 1 року, які традиційно не відвідують кінотеатри через вікові обмеження, та їхніх батьків.
Під час перегляду кожного з випусків, у кінозалах не згасатиме м’яке світло, звук працюватиме на 50% потужності, а сам сеанс триватиме не більше, ніж півгодини. Окрім того, творці підібрали найкомфортніший час перегляду для малечі: сеанси проходитимуть щодня протягом тижня об 11:00 та 17:00.
Протягом року заплановано до 12 випусків проєкту, які об’єднають серії з 4-х різних мультсеріалів українського виробництва. Кожен випуск доповнюватиме попередній, аби дитині було цікаво спостерігати за розвитком подій, а похід у кіно став справжньою хорошою традицією.
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