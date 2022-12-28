Додаток Київстар ТБ запускає новий функціонал для найменших глядачів – "Дитячий профіль"

Додаток Київстар ТБ, що є партнерським проєктом 1+1 media та Київстар, 21 грудня запускає новий функціонал у додатку – "Дитячий профіль". Це окремий профіль з функціоналом, який фільтрує весь контент за віковими обмеженнями для дітей віком до 8 років. Серед продуктів, які обʼєднають найменших глядачів, – мультфільми, анімаційні серіали, розважальний, пізнавальний та освітній контент.

Що стосується технічних особливостей, то в дитячому профілі є функція захисту – встановлення пароля, що дозволить обмежити купівлю контенту та перехід з дитячого профілю в дорослий. Таким чином, батьки завжди будуть впевнені у тому, що їхні діти дивляться безпечний контент. Крім цього, як і раніше, абоненти Київстар ТБ мають доступ до акаунту з 5 різних пристроїв – це стосуватиметься і дитячого акаунту, де зберігатиметься історія переглядів, обраного контенту тощо. Профіль доступний на мобільних девайсах і планшетах з операційними системами IOS та Android, а також у WEB та незабаром на SMART TV і Android TV.

“Питання споживання контенту найменшими глядачами завжди дуже актуальне, адже батьки повинні бути певними, що діти дивляться безпечний контент та актуальні програми, фільми й серіали відповідно до віку. Тому в Київстар ТБ ми тривалий час працювали над спеціальним профілем, який відповідатиме запитам батьків, а також пропонуватиме широку контент-лінійку дітям. Пишаємося, що нам вдалося втілити в реальність цей важливий проєкт, тож віримо, що користувачі платформи незабаром відчують усі переваги дитячого профілю на практиці”, – прокоментували в Київстар ТБ.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Київстар ТБ істотно розширив свою бібліотеку для найменших глядачів: на платформі з’явилося близько 100 нових проєктів, які стосуються вивчення іноземних мов, мистецтва, цифрової освіти, медіаграмотності, літератури, дизайну тощо.

Також восени Київстар ТБ поповнив бібліотеку контентом студії Disney. Всі продукти доступні в професійній українській озвучці, а більшість також мають оригінальну аудіодоріжку англійською мовою. Діти дошкільного віку можуть безкоштовно переглядати аудіоказки та інший пізнавальний контент.

Довідка:

Київстар ТБ – спільний проєкт групи 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного й закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступний для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа нараховує понад 300 телеканалів та VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2022 року обслуговував 24,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G. Клієнтам компанії доступні можливості мобільного, фіксованого зв’язку й інтернету, конвергентні рішення, а також інноваційні послуги Big Data, Cloud solutions, IoT, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар активно допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. За 2022 рік компанія перерахувала благодійним фондам 104 млн грн допомоги на гуманітарні потреби суспільства і надала абонентам безкоштовних послуг і бонусів у сумі еквівалентній 574 млн грн. Київстар підтримав ініціативу Президента України United24 по залученню коштів на відбудову України і виділив 300 млн грн на відновлення цифрової інфраструктури. Також компанія власним коштом підключає до швидкісного інтернету бомбосховища і модульні будинки для переселенців.

Акціонер Київстар – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 24 роки працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телекомринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua