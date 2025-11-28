ТСН у соціальних мережах

Друзі чи батьки: Кріс Дженнер розповіла про виховання та родинні пріоритети

Кріс Дженнер, мама шести дітей та незмінна «мама-менеджерка» родини Кардашян-Дженнерів, відкрито говорить про своє батьківство. І її підхід дещо суперечливий, але, здається, він працює.

Кріс Дженнер

Кріс Дженнер / © Associated Press

У новому інтерв’ю для подкасту On Purpose з Jay Shetty Кріс розповіла, що вона завжди розглядала своїх дітей як друзів. «Я не народила дітей для того, щоб в їхній 18-й день народження викинути їх із дому» — каже Дженнер. Деякі її знайомі радили суворо дотримуватися традиційних батьківських ролей: «Ти занадто мила, ти їхня мама, а не друг», чула Кріс і її відповідь була простою: «Ні, я їхній друг».

За її словами, цей підхід дозволяє залишатися частиною життя дітей й після того, як вони стають дорослими. «Вони одного дня стають повнолітніми, тож я не хотіла залишитися осторонь великого та прекрасного життя, яке хочу проводити з ними» — додає мама Дженнер.

Ідея «бути другом своїм дітям» далеко не нова. Через роки така дружба перетворюється на щось унікальне: обговорення проблем у школі, допомога з вибором образів або перших побачень, а тепер — відверті розмови вже дорослих дітей із матір’ю.

Час важливіший за суворі правила

Кріс підкреслює, що головне — час і увага, які ви приділяєте дітям, вона завжди намагалася проводити якомога більше часу зі своїми дітьми.

Та іноді вона дотримується і традиційнішого підходу. Наприклад, не погоджувалася з тим, що її старша дочка Кортні спить разом із немовлям Рокі. «Це інше покоління. У 80-х ми не спали разом із дітьми, у нас була структура, розклад і час для себе», — пояснює Крис.

Кортні ж відстоює своє бачення: «З моїми дітьми та чоловіком я хочу сповільнитися. Приємно насолоджуватися моментом, а не поспішати. Коли все робиш спокійно, усі можуть отримати більше радості від часу проведеного разом».

Дружба, повага та пріоритети

Попри різні стилі виховання, здається, що Кортні шляхом своєї мами, ставить дітей у центр уваги та робить час із ними пріоритетом. Це вчить тому, що дружба та повага між батьками та дітьми не суперечать вихованню, а навпаки — допомагають виростити довірливих, відкритих і щасливих дорослих.

Доньки Кріс Дженнер

Доньки Кріс Дженнер

Кріс Дженнер доводить, що бути мамою — не лише про правила та обов’язки, а й про підтримку, спільний час та справжню емоційну присутність. А якщо ще й вміти залишатися другом — життя у родині стає яскравішим і теплішим.

