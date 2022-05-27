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Дві сестри відкрили українську початкову школу у Батумі

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Дві сестри відкрили українську початкову школу у Батумі

Нещодавно у Батумі вперше з'явився український сектор початкової школи. Тут навчаються українські діти, які були змушені виїхати. А ініціаторами створення стали дві сестри, киянки – Олена Ніколенко та Євгенія Блискун, які півтора місяці тому виїхали з України через війну до сонячного Батумі.

Як організовували навчання українських дітей у Грузії? Розпитали авторів ідеї та куратор проекту відкриття Українського сектору початкової школи у Батумі.

Півтора місяці тому жінки приїхали до Батумі як біженки. Сестри побачили, що у Батумі перебуває багато українських сімей. Діти сумують за школою, батьки страждають від того, що діти не навчаються. Олена та Євгенія вирішили організувати початкову школу для українських дітей.

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Грузинська держава надала велику підтримку відкриттю української початкової школи. Прем'єр-міністр Грузії та міністр освіти та міністр освіти Аджарії особисто допомогли ініціативним українкам. Одна з державних шкіл Батумі відчинила двері для українського сектора початкової школи.

17 травня почалося навчання, у дітей, а їх у школі на той момент було понад вісімдесят, був перший дзвоник. Діти постійно прибувають, зараз, на момент закінчення навчального року, в українській школі в Батумі навчається 106 дітей.

У цій школі викладають українські вчителі за українською програмою, до яких з першого дня приєдналася вчителька грузинської мови. Щодня батьки запитують, чи можна додати навантаження та збільшити кількість годин на вивчення грузинської мови.

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Нині сестри планують займатися організацією навчання для учнів середньої та старшої школи, проводять запис учнів та опитування, щоб зрозуміти, чи буде у школі достатня кількість учнів та вчителів.

Школа у Батумі не перша, українська школа є у Тбілісі. Наразі там відкривається вже друга школа.

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