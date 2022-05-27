Дві сестри відкрили українську початкову школу у Батумі

Нещодавно у Батумі вперше з'явився український сектор початкової школи. Тут навчаються українські діти, які були змушені виїхати. А ініціаторами створення стали дві сестри, киянки – Олена Ніколенко та Євгенія Блискун, які півтора місяці тому виїхали з України через війну до сонячного Батумі.

Як організовували навчання українських дітей у Грузії? Розпитали авторів ідеї та куратор проекту відкриття Українського сектору початкової школи у Батумі.

Півтора місяці тому жінки приїхали до Батумі як біженки. Сестри побачили, що у Батумі перебуває багато українських сімей. Діти сумують за школою, батьки страждають від того, що діти не навчаються. Олена та Євгенія вирішили організувати початкову школу для українських дітей.

Грузинська держава надала велику підтримку відкриттю української початкової школи. Прем'єр-міністр Грузії та міністр освіти та міністр освіти Аджарії особисто допомогли ініціативним українкам. Одна з державних шкіл Батумі відчинила двері для українського сектора початкової школи.

17 травня почалося навчання, у дітей, а їх у школі на той момент було понад вісімдесят, був перший дзвоник. Діти постійно прибувають, зараз, на момент закінчення навчального року, в українській школі в Батумі навчається 106 дітей.

У цій школі викладають українські вчителі за українською програмою, до яких з першого дня приєдналася вчителька грузинської мови. Щодня батьки запитують, чи можна додати навантаження та збільшити кількість годин на вивчення грузинської мови.

Нині сестри планують займатися організацією навчання для учнів середньої та старшої школи, проводять запис учнів та опитування, щоб зрозуміти, чи буде у школі достатня кількість учнів та вчителів.

Школа у Батумі не перша, українська школа є у Тбілісі. Наразі там відкривається вже друга школа.

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