Дитяча мастурбація: як батькам правильно реагувати на те, що їх лякає

Дитяча мастурбація — те, що лякає батьків: як на це правильно реагувати / © Credits

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Дитяча мастурбація — це самостимуляція статевих органів у дітей раннього віку, зазвичай від 6 місяців до 3 років, про це розповіла педіатриня Шакотько Марина, спеціально для каналу Medical TV. Це природне явище, яке зумовлене не сексуальністю у дорослому розумінні, а пізнанням свого тіла та реакцій організму. Діти досліджують себе, відкривають нові відчуття, вчаться заспокоюватися та отримувати задоволення без будь-якого сексуального підтексту.

Марина Шакотько, яка спеціалізується на дитячому здоров’ї, відзначає: «Зазвичай це починається у період від року до півтора, коли дитина активно вивчає своє тіло. Це один із фізіологічних процесів розвитку.»

Чого бояться батьки

Причин паніки у батьків кілька:

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Відсутність знань про фізіологію дитячого розвитку.

Страх, що дитина «щось робить неправильно» чи «має якісь проблеми».

Побоювання соціального осуду чи неправильних тлумачень поведінки.

Страх, що це свідчить про ранню сексуалізацію дитини.

Часто батьки помилково сприймають дитячу мастурбацію за судоми чи інші неврологічні проблеми, через що звертаються до лікаря із занепокоєнням.

Що говорить медицина

Педіатри та дитячі психологи одностайні: дитяча мастурбація — це нормальний етап розвитку і вона не є ознакою психічних розладів чи порушень. Щобільше, заборона чи надмірна увага до цієї поведінки може призвести до додаткового стресу для дитини.

Близько 70% дітей у віці до 4 років періодично проявляють таку поведінку. Вона не пов’язана з сексуальністю, а є частиною сенсорного розвитку та самозаспокоєння.

Як правильно реагувати

Зберігайте спокій. Це найголовніше. Паніка чи осуд можуть налякати дитину і сформувати у неї почуття сорому.

Не карайте та не сваріть. Заборони можуть викликати у дитини внутрішній конфлікт.

Пояснюйте зрозуміло та доступно. Старшим дітям можна сказати, що є місця та час для приватності.

Відволікайте увагу. Якщо поведінка дуже активна, спробуйте перемикнути дитину на інші заняття.

Спостерігайте за поведінкою. Якщо мастурбація супроводжується тривалим дискомфортом, болем або переходить у нав’язливу форму, зверніться до педіатра чи дитячого психолога.

Пам’ятайте про особисті кордони. Вчіть дитину, що є місця та час для приватних занять тілом, але це не має відбуватися публічно.

Міфи, які варто розвінчати

Мастурбація у дітей — це ознака насильства. Не завжди. Якщо є підозри на насильство, необхідно звертатися до фахівців, але сама по собі мастурбація — не є доказом.

Це початок ранньої сексуалізації. Ні, це етап пізнання себе та свого тіла.

Якщо дитина мастурбує — це погано для її психіки. Нормальна поведінка не шкодить розвитку.

Дитяча мастурбація — це природний, фізіологічний етап розвитку дитини, який свідчить про її пізнання світу та самої себе. Батьки повинні приймати це без страху та надмірних хвилювань, підтримувати дитину спокійним ставленням, доброзичливістю та розумінням.

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Якщо виникають сумніви чи поведінка дитини викликає тривогу, зверніться до педіатра чи дитячого психолога — фахівці допоможуть розібратися без зайвих хвилювань.