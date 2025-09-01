Розлади харчової поведінки у дітей: чому це відбувається та як вчасно допомогти

Дитяче РХП / © Credits

Видання Stanford School of Medicine розповіло, що РХП — це не лише класична анорексія чи булімія, які ми звикли уявляти. Сучасна медицина ідентифікує ширший спектр розладів, які можуть становити смертельну небезпеку для серця, судин і всього організму.

Експерти пов’язують зростання випадків із кількома ключовими факторами:

Атипова анорексія: підлітки не завжди мають «худий» вигляд. Деякі діти втрачають велику кількість ваги дуже швидко, навіть якщо спочатку мали нормальну чи підвищену масу тіла. Це різке схуднення може викликати серцеві ускладнення, небезпечні для життя.

ARFID (розлад вибіркового харчування): дитина чи підліток не вживає достатньо їжі не через прагнення схуднути, а через сенсорні труднощі (наприклад, непереносимість текстур), страх перед їжею після травматичного досвіду (удушення, блювота) чи втрату апетиту.

Соціальний тиск і стрес : сучасна культура «тілесної досконалості», тікток дієти та булінг через зовнішність підштовхують підлітків до небезпечних експериментів із їжею. Особливо різке зростання випадків зафіксували під час пандемії COVID-19, коли ізоляція та стрес посилили вразливість дітей.

Психологічні чинники: підлітки з підвищеною тривожністю, перфекціонізмом, депресивними симптомами частіше потрапляють у групу ризику.

Невидимі симптоми

Багато батьків уявляють розлад харчової поведінки як критичну худорлявість. Насправді ж тривожними сигналами можуть бути:

пропускання приймання їжі;

надмірне захоплення дієтами та «правильним харчуванням»;

таємне споживання їжі чи її приховування;

різка зміна харчових звичок, наприклад, дитина раптово відмовляється від улюблених продуктів;

сильне занепокоєння через форму тіла чи вагу (у хлопців це часто проявляється бажанням бути «сухим і м’язистим»);

Важливість раннього втручання

РХП мають найвищий рівень смертності серед усіх психіатричних діагнозів. Головний фактор успішного лікування — швидка реакція батьків і педіатрів. Якщо дитина різко втрачає вагу, відмовляється від їжі чи змінює ставлення до харчування, зволікати не можна. Батьки знають своїх дітей краще за будь-кого. Якщо виникає підозра — швидше за все, вона не безпідставна.

Як підтримати дитину і запобігти розвитку РХП

Створіть здорову атмосферу у сім’ї: говоріть про цінність особистості, а не про зовнішність.

Уникайте поділу продуктів на «погані» та «хороші»: у раціоні має бути місце і для морозива, і для броколі.

Не порівнюйте дітей між собою: кожна дитина має свої темпи росту та потреби.

Регулярно консультуйтеся з лікарем: навіть у підлітковому віці діти повинні продовжувати набирати вагу — це необхідно для росту м’язів, кісток і органів.

Будьте уважні до висловлювань дитини: якщо вона часто говорить про тіло, вагу чи їжу, варто обговорити це з фахівцем.

Розлади харчової поведінки — це не примха та не «шкідлива звичка». Це серйозне психічне та фізичне захворювання, яке може мати смертельні наслідки без професійної допомоги.

Вчасна реакція батьків, відкритий діалог із дитиною та звернення до спеціаліста здатні врятувати життя. Пам’ятайте, найважливіше — не зовнішність, а здоров’я та щастя вашої дитини.