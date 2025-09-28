Дитячий головний біль: симптомом, який може вказувати на серйозне захворювання / © Credits

Професор і доктор медичних наук Вадим Білошицький у розмові для YouTube-каналу Марічки Падалко пояснив, як батьки можуть розпізнати ознаки, які вимагають негайного медичного обстеження.

У дітей головний біль може бути первинним, наприклад, мігрень або напружений біль, або вторинним, коли він є симптомом іншого захворювання:

Неврологічні проблеми — пухлини мозку, запальні процеси, судинні порушення.

Системні хвороби — інфекції, запальні процеси, високий артеріальний тиск.

Онкологічні захворювання — рідкісні, але їх не можна виключати без належного обстеження.

За словами професора, у дітей лікарі часто наполегливіше шукають причину головного болю та виключають серйозні патології, навіть якщо біль здається типовим.

Коли слід звернутися до лікаря

Батьки повинні звернутися до фахівця, якщо:

головний біль виникає раптово та інтенсивно,

біль супроводжується порушенням координації, мови чи зору,

дитина відчуває нудоту, блювання, сонливість або слабкість,

біль поступово посилюється чи стає частим.

У таких випадках потрібна консультація дитячого невролога, а іноді — лікаря-фахівця з головного болю, які спеціалізуються саме на діагностиці та лікуванні дитячих головних болів.

Що роблять фахівці

Лікарі збирають детальний анамнез, щоб визначити тип болю, тригери та частоту нападів. За потреби призначають:

Неврологічне обстеження,

МРТ або КТ головного мозку (якщо є підозра на серйозне ураження),

Лабораторні дослідження, щоб виключити інфекції чи запальні процеси.

Це дозволяє відокремити звичайну мігрень від серйозного захворювання та підібрати правильну терапію.

Як батьки можуть допомогти дитині

Ведіть щоденник головного болю — записуйте час, тривалість, інтенсивність, можливі тригери.

Спостерігайте за додатковими симптомами — нудота, слабкість, порушення зору чи координації.

Регулярно обговорюйте симптоми з лікарем — навіть якщо біль здається «звичним».

Підтримуйте здоровий режим дитини — повноцінний сон, збалансоване харчування, фізична активність.

Головний біль у дитини не завжди нешкідливий. Хоча найчастіше це мігрень або стресовий біль, іноді за симптомом ховається серйозне захворювання, яке потребує уваги фахівця. Консультація дитячого невролога чи спеціаліста з головного болю дозволяє своєчасно виключити небезпечні патології та підібрати безпечне та ефективне лікування.

Навіть якщо біль здається типовим, не ігноруйте його, наголошує професор Вадим Білошицький, адже раннє звернення до лікаря може врятувати здоров’я вашої дитини.

