Дитина не тримає сечу під час сміху: чому це трапляється та що з цим робити

Дитина не стримує сечу під час сміху: чому це трапляється та що з цим робити / © Credits

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Здавалося б, це щось випадкове чи «дитяча особливість». Проте медична практика доводить інше: це не лише питання гігієни, а й психологічного комфорту, впевненості дитини у собі та її повноцінного розвитку, про це розповіла дитяча неврологиня Ольга Топоркова.

Сміхова інконтиненція — це ненавмисне сечовипускання під час сміху, яке не супроводжується іншими порушеннями функцій сечової системи. Найчастіше така проблема виявляється у дітей віком 5–10 років, переважно у дівчат, хоча хлопчики також можуть бути схильними до неї.

Чому це відбувається

Причини можуть бути як неврологічними, так і психофізіологічними:

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Незрілість нервово-м’язової регуляції сечового міхура

Порушення у роботі вегетативної нервової системи

Слабкість м’язів тазового дна

Гіперактивність сечового міхура

Стреси, тривожність або психологічні чинники

Часто батьки не помічають жодних інших симптомів і саме епізоди під час сміху стають єдиною ознакою проблеми.

Історія з практики

Лікарка розповіла, що до неї звернулися батьки 8-річного хлопчика, у якого під час сміху траплялося мимовільне сечовипускання. Вона почувалась абсолютно здоровою — не було скарг на біль, проблем з нічним енурезом або контролем у стані спокою. Однак через цей стан хлопчик почав уникати колективних ігор, став замкненим і тривожним.

Було проведено комплексне обстеження: виключені урологічні, неврологічні та ендокринні порушення. Далі ми призначили:

вправи Кегеля для дітей — для зміцнення м’язів тазового дна

препарати, що нормалізують нервово-м’язову провідність

корекцію вегетативної нервової системи

психологічну підтримку та м’яку когнітивно-поведінкову терапію

Результат: вже після двох курсів лікування спостерігалось покращення на 90%. Хлопчик почав почуватися впевненіше, повернувся до активного спілкування з однолітками та продовжує підтримувальну терапію.

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Як розпізнати проблему

Зверніть увагу, якщо ваша дитина:

уникає веселощів або «стримано» сміється

соромиться колективних ігор або свят

має «випадки» лише під час сильного сміху (але не в інших ситуаціях)

має тривожний чи розчарований вигляд після таких епізодів

Що робити

Не сваріть дитину. Їй і без того соромно. Підтримайте, поясніть, що це не її вина.

Запишіться на консультацію до дитячого невролога. Дуже важливо виключити органічні причини.

Зверніться до дитячого психолога. Навіть декілька сеансів можуть допомогти подолати внутрішню тривогу.

Почніть з гімнастики для тазового дна. Вправи Кегеля мають спеціальні адаптовані версії для дітей.

Слідкуйте за режимом пиття. Іноді перенавантаження рідиною ввечері сприяє інцидентам.

Будьте терплячими. Комплексна терапія зазвичай дає результат протягом 2–3 місяців.

Не варто чекати «поки переросте»

Сміхова інконтиненція хоч і не загрожує фізичному здоров’ю, але негативно впливає на самооцінку дитини. Вона може стати замкненою, уникати друзів, втратити довіру до дорослих, які знецінюють її проблему. Вчасне звернення до фахівця дозволить не тільки розв’язати фізіологічний складник, а й зберегти психоемоційне щастя.

Сміхова інконтиненція — це не «дурниця» та не «просто етап», а стан, який потребує уваги. Комплексний підхід із неврологічним, фізіотерапевтичним і психологічним компонентом — найкраща стратегія. Дитина має право сміятися та почуватися при цьому вільно й впевнено.