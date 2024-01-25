Емоційне здоров'я дитини: що потрібно знати батькам

Як подбати про емоційний захист школярів, знає педагогиня, психологиня і директорка дистанційної школи "Атмосферна школа" Тетяна Серебрянська.

"Емоційний стан впливає не лише на фізичне здоров’я школяра, а й на його бажання вчитись, – каже Тетяна Серебрянська. – Наприклад, позитивно налаштовані учні легше засвоюють матеріал. А учні, яких переповнюють негативні емоції, не можуть сконцентруватись, їм важко запам’ятати інформацію. Тому батьки та педагоги мають вчити дитину розрізняти емоції, щоб керувати ними правильно. Отримані навички захистять дитину від "емоційних гойдалок".

Позитивна атмосфера вдома

Найбільший вплив на емоційний стан школяра має атмосфера, яка панує у нього вдома. Якщо дитина почувається у безпеці поруч із рідними, не боїться бути покараною за те, що висловила свою думку або занадто емоційно відреагувала на подію – це позитивно впливає на її психічний стан. Тому робимо висновок: підтримка батьків, їхня адекватна та врівноважена реакція на поведінку школяра – запорука емоційної стабільності дитини. "Ще одна порада. Щоб уникнути зайвого стресу, рекомендую батькам не дивитися та не обговорювати пов’язані з війною новини, коли поруч дитина", – радить Тетяна Серебрянська.

Правильна мотивація

Смартфони та інші гаджети – невід’ємна частина життя сучасного школяра. Якщо у дитини є акаунт у Facebook, Instagram чи TikTok – її настрій може залежати від кількості вподобайок чи дизлайків, які їй поставили друзі. Бажано контролювати те, що постить дитина і за потреби підтримувати її. Впливають гаджети і на мотивацію у навчанні. "Іноді діти не розуміють, навіщо вчити табличку множення, якщо правильну відповідь можна погуглити в інтернеті, – розповідає психологиня. – Тут школярам варто пояснити, що людина без доступу до мережі знає рівно стільки, скільки встигла вивчити".

Якісна комунікація

Побудуйте якісну комунікацію зі своєю дитиною. Не обмежуйтесь черговим запитанням: "Як справи у школі?" Поцікавтесь, що нового дізнався школяр сьогодні, які предмети йому не сподобались. Тільки зробіть це щиро. Діти добре розуміють, коли батьки дійсно хочуть почути інформацію, а коли роблять це просто заради форми. Якщо дитина не може впоратись із завданням – підтримайте її, спробуйте розв’язати його разом. Батьківська підтримка позитивно впливає на емоційний стан.

Моделювання ситуацій

Аби підготувати дитину до ймовірних стресів, обговорюйте з нею різноманітні конфліктні ситуації, які можуть виникнути у школі. "Опишіть уявну ситуацію. Наприклад, над вашою дитиною покепкували у шкільному чаті, – каже Тетяна Серебрянська. – Спочатку запитайте, як буде на кепкування реагувати син чи донька. А потім поясніть: впадати у розпач не варто. Треба заспокоїтись та проаналізувати ситуацію. Якщо хтось прагнув роздратувати дитину, навіщо робити йому таку послугу? Поясніть, що деякі речі можна проігнорувати, або відповісти на них жартом, щоб не псувати собі настрій".

Емоційний контроль

Щодня дитина переживає ситуації, які можуть викликати розчарування чи страх. Батьки не завжди можуть підтримати дитину, тому учню корисно буде опанувати методику самозаспокоєння. "У деяких дітей починається паніка, коли вони чують сигнал повітряної тривоги, – каже психологиня. – Щоб допомогти їй приборкати свої розбурхані емоції, навчіть школяра техніці глибокого дихання. Вона дуже проста: вдихаємо носом повітря, подумки рахуємо до трьох. Видихаємо повітря ротом, рахуючи до шести. Тобто видих має бути довшим ніж вдих. Це зменшить рівень кисню у крові і дитина заспокоїться. Подібні вправи можна робити не лише в укритті під час повітряної тривоги, а й тоді, коли учень відчуває роздратування, бо не може виконати завдання".

Тетяна Серебрянська

Більше активності

Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, які покращують настрій. Тож подбайте, щоб протягом дня дитина мала змогу погратись на свіжому повітрі. "Будь-які перевантаження – фізичні чи розумові, коли батьки змушують дитину сидіти над уроками – викликають стрес, – додає Тетяна Серебрянська. – Дотримуйтесь графіка сну, навчання, їжі та відпочинку. Так, під час війни це зробити досить непросто, але бажано, щоб дитина не "випадала" з графіку. Психологи стверджують, що звичні щоденні справи позитивно впливають на психіку людини. Також не зайвим буде знайти дитині цікаве заняття, яке змусить її забути про негатив".

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