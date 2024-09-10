Ерготерапія для дітей: навіщо займатися оригамі 

Видання Оrigami.org розповіло, як звичайне оригамі може мати позитивний вплив на здоров'я як дорослих, так і дітей. Ерготерапія — це набір реабілітаційних заходів, які допомагають виправити проблеми у функціонуванні організму, особливо моторних навичок. Оригамі, як частина ерготерапії — це корисні вправи для розвитку дитини, однак, вони також матимуть гарний вплив і на дорослого. Особливо, якщо людина проходить реабілітацію після хвороби, яка порушила моторні функції.

Дрібна моторика

Оригамі — справжній виклик для дрібної моторики. Щоб навчитися складати прості оригамі, такі як метелик або журавель, потрібна координація дрібних м’язів рук і пальців. Проєкти оригамі ідеально підходять для дітей, які працюють над розвитком функціональних навичок рук. Це також допоможе їм покращити почерк і каліграфію.

Послідовна діяльність

Структурований та послідовний характер складання оригамі допомагає покращити такі навички виконавчої функції, як оперативна пам’ять і здатність виконувати завдання до кінця. Можливість підтримувати концентрацію та самостійно виправляти помилки є важливими когнітивними навичками, які можна покращити за допомогою мистецтва складання паперу.

Зорово-моторні навички

Оригамі вимагає здатності візуально інтерпретувати інструкції та перетворювати їх на точне складання та роботу з папером. Цей процес потребує уважного сприйняття форм, ліній та просторових співвідношень, а також уміння планувати та виконувати необхідні рухи.

Тактильна стимуляція

Складання, згинання та формування паперу активують сенсорні рецептори в пальцях, стимулюють тактильне сприйняття та покращують відчуття текстури та точність рухів.

Уважність

Оригамі — це чудовий спосіб повністю зануритися у роботу та сповна відчути теперішній момент. Повторювальний процес складання паперу вимагає терпіння та концентрації. Це навіть може викликати медитативний стан. Коли дитина починає складати оригамі, це допомагає зменшити її занепокоєння та зміцнює зв’язок між розумом і тілом.

Соціальні навички

Оригамі можна використовувати в іграх і терапії у різний спосіб. Діти, які люблять ігри-змагання, можуть змагатися у перегонах жаб з паперу чи брати участь у конкурсах на дальність польоту паперових літаків. Такі спільні ігри, як "передай папір", де кожен учасник робить лише один крок у складанні, а потім передає папір наступному члену команди, є відмінним способом навчитися співпраці та спільної гри.

Букет у техніці оригамі

Блогерка mackenziee.alexiss на своїй сторінці показала, як зробити симпатичний букет з тюльпанів, виконаний у техніці оригамі.

Для створення однієї квітки вам знадобиться:

Три квадратних листки (один рожевого кольору та два зелених);

Клей;

Ножиці.

Що робити:

Візьміть листок рожевого кольору, це буде бутон, і з'єднайте один кут з іншим по діагоналі з обох боків;

Складіть кожен кут до середини листка. У вас має вийти невеликий квадрат;

Складіть квадрат по діагоналі, щоб у вас вийшов трикутник;

Складіть ще раз і у вас знову має вийти трикутник меншого розміру;

Розверніть складання яке ви щойно зробили та опустіть вниз;

У вас має вийти квадрат;

Переверніть його та зробіть те саме з іншого боку. У вас у руках має бути квадрат;

Візьміть його у руки так, щоб кути були зверху, знизу, справа та зліва;

Складіть горизонтальні кути до середини та приклейте їх;

Тепер найцікавіше — розверніть папір і у вас має вийти бутон;

Верхні кути можете трохи зігнути, щоб бутон більше нагадував квітку;

Візьміть зелений листок і складіть його навпіл. Потім ще раз навпіл;

За допомогою олівця намалюйте на ньому витягнуте півколо (це буде листочок вашої квітки);

Виріжте листок по намальованому трафарету;

У вас має вийти два листочки;

Візьміть ще один зелений листок і просто скрутіть його максимально тонко, як тільки у вас вийде;

Відріжте кінчики, щоб вони не буди таким гострими — це ваш стовбур;

Приклейте до нього два зелені листочки та зверху рожевий бутон.

Можна зробити декілька таких квіточок, обгорнути їх папером і у вас вийде красивий довговічний букет.

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