Гра, яка точно сподобається дітям: ідея інтерактиву для великої компанії

Часом ми не знаємо чим зайняти дітей, тоді на допомогу приходять ігри, але що робити, коли ідеї розваг скінчились? Спробуйте таку гру і ваші діти точно її оцінять.

Намалюйте на землі кола та включіть ритмічну музику. Далі вишикуйтесь в дві шеренги перед колами одне навпроти одного та стрибайте, як показано у відео. Головне у цій грі не збитись з ритму і прострибати до останнього ряда кіл.

Ця гра відмінно підійде на велику компанію. Грати можуть як діти, так і дорослі. Такий інтерактив буде доречний в школі чи на святі, коли діти не знають чим себе зайняти.

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