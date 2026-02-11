Гра Roblox / © Associated Press

На перший погляд, Roblox може здатися просто ще однією грою на кшталт Minecraft або Pokémon. Насправді це цілий віртуальний світ, у якому діти створюють аватари, грають у мільйони користувацьких ігор, від квестів і модних показів до квест-кімнат і фантастичних пригод, спілкуються з іншими користувачами, часто незнайомими, з усього світу та заробляють внутрішню валюту Robux і будують власні спільноти, про це розповіло видання SheKnows

Мабуть, найточніше порівняння — це симбіоз YouTube, LEGO та Метавсесвіту, керований у великій мірі самими дітьми. А популярність платформи вражає: понад 151 мільйон активних користувачів щодня.

Проблема №1: система перевірки віку

Roblox похваляється AI-системою перевірки віку, яка повинна обмежувати дітей у спілкуванні з дорослими. Користувачі мають зробити коротке відео чи завантажити ID. На практиці виникають проблеми:

діти помилково визначаються дорослими

дорослі прикидаються дітьми

загальна плутанина у визначенні віку

За статистикою RoMonitor, 40% користувачів Roblox — діти до 13 років, попри обмеження для цієї групи.

Результат — хвиля критики на TikTok, Instagram та інших соцмережах, де батьки та самі діти викривають неспроможність компанії забезпечити безпечне середовище.

Проблема №2: судові позови

Сотні батьків вже подали колективні позови проти Roblox, у яких вимагають:

припинити примус вирішувати суперечки через приватну арбітражну систему,

відповідати публічно за випадки грумінгу, сексуального насильства чи фінансових шахрайств на платформі.

Це питання виходить далеко за межі онлайн-гри, адже безпека дітей у мережі стає справою суспільного резонансу.

Небезпека Robloх

Навіть з обмеженнями та модерацією, платформа залишається масштабним соціальним простором, де:

є ризик шахрайства

контент не завжди відповідає віку

діти можуть спілкуватися з незнайомцями

Інциденти вже траплялися:

підлітка нібито підманули через Roblox перед викраденням

погрози через гру призвели до кримінальних справ.

Кілька генеральних прокурорів штатів США подали позови проти Roblox за порушення безпеки дітей. Європейські країни також перевіряють, чи відповідає платформа законам про захист дітей.

Чи достатньо «захисних огорож»

На думку експертів:

Roblox все ще небезпечний для малолітніх користувачів без ретельного нагляду,

діти можуть застрягати у грі, навіть коли зустрічають щось неприємне,

батьки мають уважно стежити не лише за контентом, а й за процесом гри, наприклад, як працює чат, приватність і взаємодія у спільнотах.

Порада: встановлюйте обмеження, але не надто суворо — інакше діти можуть приховувати дії.

Roblox — це світ можливостей та творчості для дітей, але й величезна відповідальність для батьків. Основне правило — спостерігати, контролювати, розмовляти. Своєчасні обмеження, розуміння платформи та активна участь у грі дітей допоможуть зробити онлайн-досвід безпечним, а гру — справді захопливою та творчою.