Хризантеми: як садити і доглядати за цією осінньою квіткою

Хризантема — справжня королева осені, адже в цю пору року практично вже всі інші багаторічні рослини відцвіли і вибір серед квітів, якими можна прикрасити свій сад, не такий великий. Хризантеми в цьому випадки ідеальні, адже не вибагливі, яскраві, пишні і ароматні.

Видів цієї рослини існує дуже багато, і відрізняються вони один від одного за різними характеристиками від кольору до розмірів і часу цвітіння. Але ми хочемо вам розповісти про один з найпопулярніших видів хризантем, які зустрічаються у нас в країні — мілкоквіткові або як їх ще називають, корейськими хризантемами.

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Як висаджувати в ґрунт восени

Найкращий час для висаджування хризантем — весна. У цей час квітка вже не боїться холоду і чудово приживеться на клумбі до періоду свого квітування, тобто до осені. Але найчастіше ці рослини продаються саме восени, в період буйного свого цвітіння, але не бійтеся, висаджувати їх можна і у цю пору року, і вони теж будуть прекрасно почуватися, тільки потрібно врахувати кілька нюансів:

1. Викопайте лунку в 30-40 сантиметрів.

2. Хризантеми любить дринаж, тому можете на дно лунок покласти трохи піску або листя з лісу. Хвойні підстилки не використовуйте, бо хризантема не любить закислення ґрунту.

3. Поставте кущ в лунку і акуратно вирівняйте всі його корінці, засипте землею і трохи утрамбуйте руками.

4. Тепер кущ хризантеми потрібно полити, але під корінь лити не варто. Найкраще навколо куща зробити невелику траншею і полити в неї. Так рослина отримає вологу повільно, рівномірно і не закисне.

5. Ще один важливий момент — після висаджування або навіть перед ним, усі квітконоси на кущі потрібно зрізати. Це робиться для того, щоб хризантема зміцнювала кореневу систему і якнайкраще прижилася у відкритому ґрунті. Якщо ж цього не зробити, то всю свою силу вона буде витрачати на цвітіння і живлення квітів. Через рік рослина дасть слабке цвітіння.

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А що якщо не висаджувати?

Так, дійсно, хризантеми також можна залишити зимувати не у відкритому ґрунті, але тоді потрібно подбати про те, щоб квітка комфортно перенесла зимівлю. Для цього хризантему потрібно витягнути з горщика, покласти до ящика і трохи пересипати землею. Після спустіть її в підвал або льох. Коли листя на рослині почне жовтіти, стебла потрібно зрізати, залишивши від кореня сантиметрів десять. За зиму хризантему можна трохи полити один-два рази. У лютому рослина вже починає прокидатися від зимової сплячки і рости, тому її потрібно винести на світло, наприклад, на веранду або в комору, де трохи тепліше ніж було у льоху.

У приміщенні (квартирі, будинку) хризантеми ліпше не зберігати взимку. Через перепад температури вони отримають сильний стрес і можуть пропасти.

Коли на вулиці буде стабільна плюсова температура, рослину можна висаджувати у відкритий ґрунт або горщики.

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Як доглядати

Як ми вже говорили, хризантеми не люблять застою води, бо у них поверхнева коренева система. Тому поливайте їх не рясно, щоб не переборщити. Також ця квітка дуже любить сонячне світло, відповідно місця на клумбі вибирайте освітлені максимально. У півтіні кущ корейської хризантеми не сформується красиво. Садять хризантеми на відстані 80 сантиметрів один від одного, оскільки вони завжди дуже пишно розростаються.

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