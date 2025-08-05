Як безпечно розігріти грудне молоко після охолодження у холодильнику чи морозилці

Як безпечно розігріти грудне молоко / © Credits

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Коли мама зціджує молоко та зберігає його у холодильнику чи морозильнику, важливо правильно підігріти його перед годуванням, щоб не зруйнувати його цінні властивості та не зашкодити дитині, про це розповіло видання Healthline Media.

Розігрів грудного молока — це питання зручності та вподобань дитини. Деякі малюки охоче п’ють прохолодне молоко, інші звикли до температури грудей та можуть відмовитися від пляшечки, якщо молоко буде занадто холодним. Крім того, під час охолодження жир у молоці відокремлюється та осідає, тому легке підігрівання допоможе краще перемішати його перед годуванням.

Правильний підігрів грудного молока з холодильника

Вийміть молоко з холодильника та дайте йому постояти кілька хвилин. Нагрійте воду, але не кип’ятіть, у чайнику чи мікрохвильовці. Поставте закриту пляшечку чи пакет з молоком у посудину з теплою водою на 1–2 хв. Злегка покрутіть пляшечку, щоб перемішати жир. Не струшуйте, це може зруйнувати білки. Перевірте температуру, капніть трохи на внутрішню сторону зап’ястя. Вона має бути ледь теплою.

Розігрівання замороженого грудного молока

Попередньо розморозьте молоко у холодильнику вночі. Потім використовуйте той самий метод підігрівання, що й для охолодженого молока. Якщо часу немає, можна підігрівати молоко одразу з морозилки, просто помістіть його у теплу воду на 10–15 хв або доки воно повністю не розморозиться.

Важливо: ніколи не використовуйте мікрохвильову піч для підігрівання грудного молока, це створює «гарячі зони» у рідині та знищує корисні речовини.

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Підігрівачі для пляшечок

Пляшкові підігрівачі — зручні, особливо для використання вночі чи у дорозі. Але не всі моделі однаково безпечні, частина з них може перегрівати молоко до 80°C, а це знижує його поживну цінність. Якщо ви користуєтесь підігрівачем, контролюйте температуру за допомогою термометра.

Що робити з недопитим молоком

Не підігрівайте його повторно. Якщо дитина не допила молоко, вилийте його після 2 годин перебування за кімнатної температури.

Вже підігріте молоко не можна знову заморожувати.

Зберігання грудного молока

За кімнатної температури (до 25°C):

– свіже молоко — до 4 годин

– розморожене молоко — до 2 годин

У холодильнику (4°C): до 4 днів

У морозильнику (–18°C): до 6 місяців для найкращої якості, максимум — 12 місяців

Порада: зберігайте молоко невеликими порціями по 60–180 мл, щоб уникнути перевитрати.

Грудне молоко — унікальний ресурс для здоров’я дитини, тому важливо поводитися з ним дбайливо. Уникайте перегріву, повторного заморожування та розігріву у мікрохвильовці. Вибирайте безпечний спосіб підігрівання та завжди перевіряйте температуру перед годуванням.