Як навчити малюка жестикуляції: з чого почати та чому це важливо / © Credits

Реклама

Жестикуляція — це перший крок до усвідомленого спілкування та розвитку мовлення. І саме, батьки, можуть допомогти цій навичці розвиватися легко та природно. Педіатриня Marissa Penny, наголошує, що жести — це основа невербального спілкування, яке розвивається ще задовго до першого «мама» чи «тато».

Жести допомагають:

виразити потребу, навіть не без знання слів (наприклад, підняти руки, щоб сказати «візьми мене»);

розвинути розуміння мови;

підготувати мозок до активного мовлення;

зміцнити емоційний контакт із батьками;

стимулювати соціальні навички.

До 16 місяців дитина має активно використовувати щонайменше 16 жестів. І чим раніше вона їх почне імітувати, тим краще формуються мовні зв’язки у мозку.

Реклама

Коли починати

9–12 місяців: перші спроби наслідувати прості жести.

12–15 місяців: активне використання жестів у спілкуванні.

16 місяців і далі: жести доповнюють слова чи використовуються замість них.

Які жести тренувати

Ось список найпоширеніших жестів, які можна практикувати вдома щодня:

«Привіт» або «Бувай» — помахати (махайте рукою під час кожного «привіт»)

«Подивись» або «Хочу це» — показати пальцем (показуйте разом на улюблені іграшки)

«Візьми на ручки» — підняти руки вгору (запропонуйте підняти руки, коли берете дитину)

Радість, підтримка — плескати (плескайте у долоні з пісеньками)

Ділитися чи показувати — подати предмет (попросіть малюка подати іграшку)

«Цілую» — зробити повітряний поцілунок (навчіть з посмішкою, імітуйте самі)

«Тихо» — покласти палець до губ (грайте у «Тсс!» перед сном або казками)

Схвалення — палець догори (показуйте після досягнення дитиною мети)

Контакт — дайте «п’ять» (запропонуйте долоньку та радійте разом)

«Не знаю» — підняти плечі (грайте у ситуації з вибором: «Не знаєш?»)

Поради

Повторюйте щодня. Чим частіше ви самі використовуєте жести, тим швидше малюк почне їх копіювати.

Супроводжуйте слова жестами. Коли ви кажете «Пока», обов’язково махайте рукою. Якщо питаєте «Де м’яч?», то покажіть пальцем.

Використовуйте емоції. Діти вчаться краще, коли бачать щирі емоції. Усміхайтесь, плескайте, захоплюйтесь разом.

Грайте та співайте. Пісеньки з рухами — це ідеальний спосіб тренувати жести. Наприклад, «Плескайте у долоньки», «Сорока-ворона», «Якщо весело живеться» тощо.

Не примушуйте. Якщо малюк не повторює жест одразу — не засмучуйтесь. Спокійно повторюйте та результат з’явиться.

Як впровадити у повсякденне життя

Під час годування: показуйте «Ще» чи «Вистачить» жестами.

Під час ігор: використовуйте «Покажи», «Дай п’ять», «Молодець».

Перед сном: жест «Тихо», поцілунок, «Бувай».

У прогулянках: вітайте перехожих жестом «Привіт» або «До побачення».

Якщо дитині виповнилося 16 місяців і вона не імітує жодних жестів (навіть «Пока» чи «Дай»), це може бути ознакою затримки розвитку. У такому разі порадьтеся з педіатром або дитячим логопедом.

Жести — це не лише мило та зворушливо. Це серйозний етап розвитку мовлення та соціальних навичок. І батьки відіграють ключову роль у цьому процесі. Просто почніть сьогодні, помахайте «Привіт», плесніть у долоньки, покажіть на сонце та нехай ваше немовля відповість вам з усмішкою й першим усвідомленим жестом.