Як пережити булінг і що справді допомагає його витримати

Як пережити булінг / © Credits

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З початком нового навчального року тема булінгу знову стає дуже актуальною. Батьки шукають правильні слова, школи запускають програми протидії цькуванню, а діти намагаються знайти своє місце серед однолітків. Та чи всі популярні методи боротьби з булінгом справді працюють, спробувало розібратися видання Psychology Today.

Дослідниця Крістіна Салміваллі та її колеги проаналізували результати досліджень програм протидії булінгу та дійшли висновку, що формальні втручання не завжди дають очікуваний результат. Особливо складно вони працюють із підлітками приблизно 13–15 років.

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Водночас є інший, часто недооцінений ресурс — неформальна підтримка з боку друзів, однолітків і дорослих.

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Булінг пов’язаний з увагою і статусом

Булер (той, хто ображає) прагне не просто образити іншу людину. В багатьох випадках цькування стає способом підвищити власний соціальний статус, привернути увагу чи продемонструвати владу над кимось слабшим.

Водночас кривдники необов’язково є найпопулярнішими дітьми у класі. Часто їх можуть вважати впливовими чи помітними, та це не означає, що їх справді люблять. Атака на дитину з нижчим соціальним статусом дає відчуття легкої перемоги.

Втім, мішенню може стати й дитина з високим статусом. У такому разі напад може бути спробою піднятися ще вище в неформальній ієрархії. Саме тому булінг — не лише історія про двох дітей, а ще й історія про групу, яка спостерігає, реагує чи мовчить.

Що може допомогти дитині

Один із найважливіших кроків — не залишати дитину з проблемою наодинці. Батькам варто знати, що відбувається, підтримувати дитину та дати їй відчуття, що вона не самотня у цій ситуації.

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Не менш важливими можуть бути звичайні розмови між самими дітьми. Коли однолітки називають цькування цькуванням і показують, що така поведінка неприйнятна, кривдник втрачає частину того соціального підкріплення, заради якого може діяти.

У цьому сенсі дитині необов’язково потрібна формальна «група захисту». Вона потребує свого кола людей — друзів, однокласників, вчителів чи інших дорослих, поруч із якими вона почувається прийнятою і цінною. Таке середовище допомагає повернути відчуття власної гідності та не дозволяє булінгу визначати самооцінку дитини.

Чого краще не робити

Поступатися кожній вимозі кривдника — не найкраща довгострокова стратегія. Якщо дитина постійно виконує безглузді чи принизливі вимоги, булер може сприйняти це як підтвердження власної влади.

Так само малоефективною може бути спроба «домовитися» з людиною, яка використовує цькування саме для демонстрації контролю. Йдеться не про звичайний конфлікт, де дві сторони шукають компроміс, а про ситуацію, у якій одна людина намагається отримати перевагу коштом іншої.

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Важливо й не робити дитину відповідальною за те, що з нею відбувається. Вона не повинна самостійно вигадувати ідеальну відповідь на кожну образу чи доводити кривдникові свою силу. Набагато важливіше допомогти їй знайти людей та місця, де вона відчуває себе безпечно, потрібною і прийнятою.

Сила підтримки — у кількості та якості

Коли навколо дитини є кілька людей, які щиро її підтримують, ситуація змінюється. Їй простіше не ототожнювати себе з образом, який нав’язує булер, і не сприймати його слова як правду про себе.

Саме тому друзі можуть бути не менш важливими за формальні шкільні механізми. Йдеться не про те, щоб змусити однокласників вступати в конфлікт із кривдником. Їхня роль може бути значно простішою, наприклад, бути поруч, не підтримувати цькування, не сміятися з образ, запрошувати дитину до спільних справ і давати їй зрозуміти, що вона не ізольована.

Для підлітка це дуже важливо, бо в цьому віці думка однолітків набуває неабиякого значення, тому підтримувальне середовище може стати своєрідним психологічним щитом.

Водночас якщо булінг систематичний, загрожує безпеці чи містить погрози, насильство, шантаж або переслідування, не варто обмежуватися лише неформальною підтримкою. Тут потрібне втручання відповідальних дорослих і відповідних фахівців.

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