Як підтримати підлітка в епоху глобальної тривоги, коли лякають новини

Як підтримати підлітка в епоху глобальної тривоги / © Credits

Реклама

Видання SheKnows дослідило, як глобальна турбулентність впливає на підлітків і чому батькам сьогодні важливо не відсторонюватися, а навпаки, ставати емоційно доступнішими. За словами психологині Рейчел Голдмен, сучасні підлітки майже неминуче стикаються з інформацією про світові події, наприклад, у школі, соцмережах або через розмови з друзями. І саме тому дорослим варто не уникати цих тем, а навчитися правильно їх проговорювати.

Сьогодні інформаційне поле настільки щільне, що навіть якщо батьки намагаються «вберегти» дитину від новин, це майже неможливо. Підлітки, особливо середнього та старшого віку, сприймають події у світі майже так само, як дорослі, але часто без життєвого досвіду, який допомагає їх осмислити. Саме тому тривожність, страх і відчуття невизначеності можуть накопичуватися значно швидше.

З чого почати розмову

Перший крок — не пояснювати, а слухати. Психологиня рекомендує починати з простих запитань, наприклад:

Реклама

що підліток уже чув про події

чи обговорюють це друзі

що говорять у школі

Такий підхід допомагає не нав’язувати дорослу інтерпретацію, а зрозуміти, як саме дитина сприймає інформацію.

Також корисно звернутися до вчителів, щоб дізнатися, чи обговорюються складні теми у класі та в якому контексті. Якщо ні, саме батьки формують перше пояснення.

Чесність, але відповідно до віку

Фахівчиня наголошує, що уникати теми чи удавати, що «все добре», — не найкраща стратегія. Діти відчувають фальш. Водночас важливо не перевантажувати їх деталями чи власними сильними емоціями. Найкраща модель — чесність у межах віку, тобто визнавати, що ситуація складна, не приховувати реальність, але й не драматизувати її. Ба більше, нормально показувати власну вразливість. Наприклад, сказати: «Мені теж непросто це зрозуміти, але ми можемо розібратися разом».

Коли дорослі теж не мають відповідей

За словами Рейчел, батькам не потрібно створювати ілюзію всезнання. Навпаки, спільне проживання невизначеності може зближувати. Важливо дозволити собі сказати: «Я не знаю всіх відповідей, але ми впораємося разом».

Реклама

Як допомогти впоратися з тривогою

Один із ключових інструментів — контроль інформаційного навантаження. Варто обмежувати перегляд новин у дні, коли емоційний стан уже напружений. Якщо підліток перевантажений, краще зробити паузу від новин і соцмереж, більше говорити про емоції та перевіряти, як він почувається протягом дня. Такі перевірки допомагають знизити рівень тривожності та повернути відчуття стабільності.

Техніки заземлення

Якщо емоційне перевантаження вже сталося, необхідно почати з базового:

зупинитися та оцінити стан

запитати себе: «Що мені зараз потрібно?»

зробити кілька глибоких вдихів

пройтися чи змінити навколишнє середовище

відкласти телефон

«просканувати» тіло, чи є напруга, головний біль або втома

Навіть прості дії, як от випити води чи прикласти щось холодне, можуть допомогти стабілізувати стан у моменті.

Окремо експертка підкреслює, що батьки часто тиснуть на себе, намагаються бути «ідеальними» у підтримці дітей, проте це не обов’язково та навіть не потрібно. Найкраща позиція — не уникати складних тем, бути чесними, визнавати власні межі та залишатися поруч.

Реклама

Світ не стає простішим, але саме тому роль дорослих у житті підлітків змінюється. Сьогодні важливо не ізолювати дітей від реальності, а навчити їх проживати її без перевантаження й страху. І, можливо, найголовніше — дозволити собі як батькам не мати всіх відповідей. Бо інколи найбільша підтримка, це не ідеальні слова, а спокійна присутність поруч.